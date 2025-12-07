Secciones
Cuál será el color que será furor en 2026, según Pantone: así lo lucen las celebridades

De acuerdo con la compañía, simboliza serenidad, calma y la posibilidad de nuevos comienzos en un contexto global caracterizado por la agitación y la transformación.

Emma Stone en la Met Gala 2025
Desde el comienzo de su tradición en 1999, Pantone elije un color del año. El tono seleccionado para 2026, se llama Cloud Dancer, una tonalidad que "simboliza serenidad, calma y la posibilidad de nuevos comienzos en un contexto global caracterizado por la agitación y la transformación", según describió la compañía. 

El anuncio, hecho recientemente por el Pantone Color Institute, captó la atención de la industria del diseño y la moda, además de observadores culturales, por el significado inédito que posee esta elección, según reportó la revista TIME. Este interés extendido subraya la importancia de la paleta cromática como un reflejo y un motor de cambio en la cultura contemporánea.

Cómo es el color elegido por Pantone

Pantone describe a Cloud Dancer como un blanco con una “presencia aireada” que actúa como “un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”. La empresa subraya que este color, similar a un lienzo en blanco, representa el deseo colectivo de un nuevo comienzo y la apertura a nuevas formas de pensar. 

En su comunicado oficial, Pantone afirma: “Similar a un lienzo en blanco, Cloud Dancer significa nuestro deseo de un nuevo inicio. Al desprendernos de capas de pensamientos obsoletos, abrimos la puerta a nuevos enfoques”. El tono elegido apunta a ser un símbolo de renovación y ligereza.

Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto, explicó a TIME que el equipo actúa “casi como antropólogos del color”. Ellos identifican las familias cromáticas que surgen en todos los ámbitos del diseño y afinan la búsqueda hasta encontrar el tono que mejor refleja el momento actual. Este proceso riguroso asegura que la selección de Cloud Dancer realmente encapsula el espíritu de cambio y transformación que se busca para el próximo ciclo.

Pantone

Celebridades que usaron Cloud Dancer, el color tendencia en 2026

En la moda reciente, se percibe ya la influencia del nuevo color del año. La última Gala del Met mostró múltiples diseños que incorporaron plumas, destacando especialmente la cola de 5,5 metros del vestido blanco que lució Diana Ross. Este evento, junto con otros acontecimientos destacados, sirve como termómetro de las tendencias cromáticas que emergen en el panorama global del diseño.

Otras figuras públicas también adoptaron la paleta que evoca el "Cloud Dancer". Por su parte, Emma Stone escogió un vestido de Louis Vuitton con un dobladillo abullonado para el Festival de Cine de Venecia. Asimismo, la cantante y compositora Rosalía optó por prendas blancas vaporosas y limpias durante la promoción de su álbum Lux, afianzando la presencia de estos tonos de pureza y ligereza en las pasarelas y alfombras rojas.

