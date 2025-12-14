El ganador de La Voz Argentina rompió el silencio y reveló la enfermedad crónica que padece

El ganador de "La Voz Argentina", Nicolás Behringer, sorprendió a sus seguidores al hacer pública una crónica condición de salud que requiere dos intervenciones quirúrgicas. Para afrontar los costos de estos procedimientos, el cantante tomó la decisión de vender el automóvil que obtuvo como premio en el popular certamen musical. A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, el joven ofreció detalles sobre su estado, explicando cómo el problema impacta directamente en su carrera y desempeño profesional.
La revelación de Behringer conmovió a sus seguidores al exponer la seriedad de su padecimiento. El artista contó que, en sus inicios, le advirtieron sobre las severas limitaciones que su condición imponía a su aspiración de estudiar canto. A pesar de estos obstáculos, el joven perseveró y desarrolló sus habilidades de manera autodidacta. "Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta", relató el vocalista.
El Diagnóstico, la Septoplastia y Amigdalectomía
El músico buscó soluciones médicas para corregir su problema y, tras realizarse diversos estudios, los especialistas le indicaron la necesidad de someterse a dos operaciones. "Busqué una manera de ver cómo se podía corregir eso, y básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía", explicó el ganador de "La Voz Argentina". Estos procedimientos buscan poner fin a una inflamación constante y mejorar de forma significativa su capacidad respiratoria.
La septoplastia corregirá un tabique nasal desviado que genera un punzante dolor e inflamación crónica en esa área. Esta desviación provoca que la mucosa que debe drenar se dirija al oído, causando recurrentes episodios de otitis. "Me está punzando una parte que hace que todo esto lo tenga inflamado de manera crónica y no pueda respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa que tiene que drenar, a mí se me va al oído entonces me agarra otitis de manera crónica", detalló.
El gran impacto crónico y mensaje de superación
Las consecuencias de esta dolencia crónica son variadas y afectan su calidad de vida diariamente. Behringer describió que convive con una sensación constante de enfermedad. "Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar", señaló el cantante, añadiendo que también experimenta mareos, vértigo y un constante zumbido en el oído, conocido como tinnitus.
El artista compartió tomografías que confirman su diagnóstico de tabique desviado, ofreciendo una prueba de la necesidad de las intervenciones. Pese a la complejidad de la situación, Nicolás Behringer concluyó su mensaje con una poderosa reflexión de aliento. "Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer, y cómo voy a seguir logrando millonadas de cosas, yo sé que ustedes también pueden", afirmó, antes de cerrar con una nota de perseverancia: "Si yo puedo, ¿por qué vos no?"