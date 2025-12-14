El ganador de La Voz Argentina rompió el silencio y reveló la enfermedad crónica que padece

La revelación de Behringer conmovió a sus seguidores al exponer la seriedad de su padecimiento. El artista contó que, en sus inicios, le advirtieron sobre las severas limitaciones que su condición imponía a su aspiración de estudiar canto. A pesar de estos obstáculos, el joven perseveró y desarrolló sus habilidades de manera autodidacta. "Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta", relató el vocalista.