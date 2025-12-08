Qué significa cada imagen y elemento del pesebre navideño

Pautas para armar el pesebre de navidad

El proceso de armado del pesebre respeta criterios que aseguran el sentido y la armonía de la tradición, a pesar de la creatividad familiar. Primero, el pesebre se ubica en un lugar visible y accesible del hogar, usualmente cerca del árbol, y se cuida que las figuras guarden proporciones adecuadas entre ellas. Para recrear el entorno de Belén, se utiliza pasto artificial, virutas o arena en el suelo. Además, la estructura del establo puede ser artesanal, siendo el techo a dos aguas una forma común que admite mucha creatividad.