La esposa de un participante de “La Voz” dijo que la “Sole” Pastorutti acosó a su marido

Vanessa Carbone sostuvo que la "Sole" dijo que amaba a su esposo y que estaba enloquecida con él.

La Sole había declarado que González era uno de sus favoritos y soltó comentarios que fueron malinterpretados por Carbone. La Sole había declarado que González era uno de sus favoritos y soltó comentarios que fueron malinterpretados por Carbone. Foto: La Voz/Instagarm Soledad Pastorutti
Este jueves por la mañana, “Puro Show” levantó las polémicas publicaciones de Vanessa Carbone contra Soledad Pastorutti. La ex actriz y vedette se encontró con la cantante en el reality “La Voz”, del que participó Luis “Lucho” González, uno de los competidores favoritos de la “Sole”. Pero a Carbone algunos dichos no le cayeron bien y eligió usarlos en su favor y contra la artista arequitense.

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Sin dar nombres pero con claras referencias, Carbone acusó a Pastorutti de haber acosado a su marido durante las grabaciones. Pero en su acusación más grave sostuvo que la “Sole” tuvo comentarios desubicados con González delante de su hija menor de edad. Pese a las duras declaraciones de la ahora criminóloga, la cantante apareció para negar las habladurías y los especialistas de la prensa la apoyaron.

Las acusaciones de Vanessa Carbone contra la “Sole” Pastorutti

Esta semana Carbone publicó una serie de historias de Instagram con extensos descargos. En ellos aseguró que durante cuatro meses presenció cómo alguien que representa la imagen familiar en el país se desubicaba día tras día con su pareja. “No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar. Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez, lo más grave, dichas delante de una menor de siete años: mi hija, nuestra hija”, escribió en una primera historia.

Pero la acusación no terminó allí, sino que Carbone continuó en dos posteos más acusando a la “Sole” de faltarle el respeto a su familia. “Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso”, sentenció. Por último, para cerrar la tirada de publicaciones incriminatorias, hizo referencia directa y amenazante a la cantante: “Con mi marido no, porque te dejo el poncho de sombrero”.

¿Quién es la mujer que acusó a la “Sole” Pastorutti?

En un repaso que hicieron los panelistas de “Puro Show” por la carrera de Carbone, recordaron sus inicios mediáticos. Aunque hoy se dedica a la criminalística y se recibió en esa área, tuvo un pasado cargado de polémicas. Inició su carrera en los 2000 cuando se dedicó a la actuación y al modelaje. También hizo teatro con diferentes productores.

Su punto de exposición más alto llegó cuando tuvo un romance con Carlos Tevez y, luego, cuando trabajó con Ricardo Fort en una temporada de verano. Allí, conoció a González, su actual esposo. En esa época también protagonizó una fuerte pelea al aire con Marcela Tauro en la que buscaba conservar su lugar en “Intrusos”.

