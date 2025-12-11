La esposa de un participante de “La Voz” dijo que la “Sole” Pastorutti acosó a su marido

Las acusaciones de Vanessa Carbone contra la “Sole” Pastorutti

Esta semana Carbone publicó una serie de historias de Instagram con extensos descargos. En ellos aseguró que durante cuatro meses presenció cómo alguien que representa la imagen familiar en el país se desubicaba día tras día con su pareja. “No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar. Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez, lo más grave, dichas delante de una menor de siete años: mi hija, nuestra hija”, escribió en una primera historia.