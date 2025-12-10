Video: la NASA reveló fotos inéditas del cometa 3I/ATLAS y expertos advierten que se “activa” antes de llegar a la Tierra

La NASA informó que el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra en diciembre de 2025, cuando se sitúe a 1,8 unidades astronómicas —unos 270 millones de kilómetros—, una distancia que descarta cualquier amenaza. La ESA aportó incluso más precisión y ubicó la fecha exacta el 19 de diciembre. Aunque el fenómeno no será visible sin equipamiento, ese momento permitirá a los observatorios captar imágenes más claras y estudiar con mayor detalle las singularidades que diferencian al 3I/ATLAS de otros cometas conocidos.