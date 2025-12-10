Video: la NASA reveló fotos inéditas del cometa 3I/ATLAS y expertos advierten que se “activa” antes de llegar a la Tierra

Hace unos días, la NASA y la Agencia Espacial Europea dieron a conocer nuevas imágenes sobre el cometa 3I/ATLAS tomada por el telescopio espacial Hubble, que orbita cercano a la Tierra. Además, el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice) de la ESA, lo analizó y llegó a una alarmante conclusión. “Se mostró rodeado de señales de actividad", señalaron.
Los expertos de la ESA señalaron que además del “halo brillante de gas que rodea al cometa, conocido como su coma, también se ve un indicio de dos colas”. La cola de plasma, compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. Asimismo, se dilucida una cola de polvo más tenue, compuesta de diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la imagen.
Juice siguió al 3I/ATLAS con cinco instrumentos científicos durante dos días. Pero, aparte de esta imagen preliminar, aún se desconoce qué observaron estos aparatos, y ESA informó que el conjunto completo de datos no llegará a la Tierra hasta finales de febrero de 2026.
Las características del cometa 3I/ATLAS y la fecha de su mayor aproximación
El cometa 3I/ATLAS fue reportado el 1 de julio de 2025 y se convirtió en el tercer visitante interestelar reconocido oficialmente, después de los descubrimientos de 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Este nuevo objeto llamó la atención por su velocidad excepcional y su tamaño considerable, rasgos que lo ubican en una categoría distinta y mantienen expectantes a los especialistas ante su recorrido hacia el interior del Sistema Solar.
La NASA informó que el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra en diciembre de 2025, cuando se sitúe a 1,8 unidades astronómicas —unos 270 millones de kilómetros—, una distancia que descarta cualquier amenaza. La ESA aportó incluso más precisión y ubicó la fecha exacta el 19 de diciembre. Aunque el fenómeno no será visible sin equipamiento, ese momento permitirá a los observatorios captar imágenes más claras y estudiar con mayor detalle las singularidades que diferencian al 3I/ATLAS de otros cometas conocidos.