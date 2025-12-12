La NASA confirmó que perdió contacto con una de sus sondas clave

La NASA se encuentra en la intensa tarea de recuperar la conexión con uno de sus instrumentos clave. Tras pasar detrás de Marte, la histórica sonda Maven salió del radar de la agencia espacial de forma abrupta y hasta ahora aún no hay señales del satélite clave para estudiar la atmósfera marciana.
Desde el 6 de diciembre que la NASA no recibe noticias de una de sus sondas clave. En su comunicado, la agencia espacial oficializó que Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) perdió contacto y aunque reapareció por delante del Planeta Rojo, el contacto aún no pudo restablecerse.
El momento en que se perdió la señal
Todos los sistemas estuvieron funcionando correctamente y Maven se mantuvo estudiando Marte desde 2014. Desde el incidente, los equipos científicos buscan detectar cualquier rastro de señal para restablecer la comunicación.
"La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban con normalidad antes de que entrara en órbita detrás del planeta rojo. Después de que la nave espacial emergiera de detrás de Marte, la Red Espacial Profunda de la NASA no observó ninguna señal", dice el reporte.
Los efectos en otros informantes de la NASA
Esta pérdida de señal también perjudica a otros monitores espaciales de la NASA como es el caso de los róvers Curiosity y Perseverance, ya que es la encargada de la retransmisión de datos y comunicaciones de estos aparatos. "La sonda también sirve como estación de retransmisión de comunicaciones para los exploradores en la superficie marciana", explica la agencia.
La NASA cuenta con otras dos naves operativas alrededor de Marte: el Mars Reconnaissance Orbiter (2005) y el Mars Odyssey (2001).
No es la primera vez que la agencia pierde contacto con una sonda en el espacio profundo. En 2023 ocurrió con la sonda Voyager 2, pero logró restablecer la conexión días después. Con algo de suerte, podría ocurrir lo mismo con MAVEN.