Columna previsional: anticiparnos para lograr una mejor jubilación a futuro
María Inés Salvatierra
Por María Inés Salvatierra Hace 2 Hs

Hablar de jubilación parece, para muchos trabajadores, algo lejano. Sin embargo, anticiparse es la única manera real de asegurar un futuro previsional sólido. Si bien en nuestro sistema no existe la figura formal de la “prejubilación”, sí es posible —y muy recomendable— realizar un análisis previsional integral antes de llegar a la edad jubilatoria.

¿Qué es una Carpeta Previsional?

La Carpeta Previsional es una herramienta práctica y técnica que permite hacer una verdadera radiografía de la vida laboral del trabajador. En ella se recopila y analiza toda la información que define su historia activa de aportes efectivos realizados, con el objetivo de evaluar, corregir y planificar con tiempo. Entre los puntos más importantes que se revisan, se incluyen:

* Verificación de años de aportes registrados y faltantes.

* Detección de irregularidades o errores en los datos laborales.

* Identificación de cambios de régimen (dependencia, autónomos, monotributo, regímenes especiales).

* Reconocimiento de servicios sobre períodos no declarados en sistema.

* Cálculo del haber previsional estimado a la fecha actual.

* Proyección del haber futuro, incorporando estrategias de mejora y complementos voluntarios.

Este estudio anticipado permite corregir desvíos a tiempo y, sobre todo, evitar demoras y pérdidas económicas cuando llegue el momento del retiro.

Ventajas de anticiparse: Cuando el análisis previsional se hace con anticipación —idealmente desde los 45, 50 años o más— se pueden tomar decisiones inteligentes, como:

* Regularizar años de aportes no registrados.

* Cambiar de categoría si los aportes son insuficientes.

* Detectar y verificar régimen especial si corresponde.

* Evaluar la conveniencia de seguir aportando en forma independiente o complementaria.

* Estimar el haber jubilatorio probable, y en base a ello proyectar un plan de retiro privado para compensar la brecha entre el ingreso actual y el futuro.

La importancia del complemento previsional

El sistema estatal argentino garantiza un piso de protección, pero no asegura mantener el mismo nivel de ingresos que durante la vida activa. Por eso, además del análisis previsional, es fundamental incorporar herramientas complementarias: seguros de retiro, planes de ahorro o coberturas de vida que refuercen la economía familiar y el futuro personal.

Conclusión

Anticiparse no es solo una estrategia legal o técnica. Es un acto de responsabilidad y planificación personal. La Carpeta Previsional es el punto de partida para conocer dónde estamos parados hoy, ordenar nuestra historia laboral y proyectar un retiro con derechos, tranquilidad y dignidad. El mejor haber no se obtiene al jubilarse, sino muchos años antes, cuando decidimos planificar.

