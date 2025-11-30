Columna previsional: régimen especial para docentes

U poco de historia. En nuestro país, los docentes cuentan con un régimen jubilatorio especial regulado por la Ley 24.016, sancionada en 1991, incluso antes de la entrada en vigencia del sistema previsional actual. Cuando en 1994 comenzó a aplicarse la Ley 24.241, aquella normativa específica para docentes perdió vigencia práctica y, durante ese período, muchos se jubilaron por el régimen común. Recién en 2005, mediante el Decreto 137/05, la 24.016 volvió a cobrar plena vigencia. Desde entonces, a quienes habían obtenido su beneficio bajo el régimen general se les reconoció el “Suplemento régimen especial para docentes”, lo que recompuso, en parte, el tratamiento diferencial que siempre se consideró adecuado para esta actividad.