Columna previsional: ¿Nos podemos anticipar a la jubilación?

Quien deja librado al azar la gestión de su jubilación, pierde un sinfín de oportunidades para planificar el retiro y mejorar considerablemente sus ingresos futuros. No se trata solo de esperar cumplir la edad, armar un expediente y tramitar una jubilación ordinaria. Es mucho más complejo, técnico y exige una mirada integral sobre la vida laboral y las herramientas disponibles para proyectar un mejor haber previsional.