La IA nos superará en “todo”, pero nunca sentirá ni el amor ni el dolor

Pero el amor humano, el de verdad, es profundamente ineficiente, desigual, desordenado y caótico. Es perder tiempo mirando a alguien dormir. Es aguantar un mal humor. Es el miedo a que el otro se vaya. Es el salto al vacío sin red. Es el temor a decir las cosas difíciles y a su vez es la tranquilidad de que hay un otro y que no estamos sólos.