La película navideña de Diane Keaton que nadie conoce y es tan buena como los clásicos más populares

Diane Keaton, fallecida en este 2025, habló de lo movilizante que fue para ella realizar esta película. Explicó a Entertainment Weekly que para crear su personaje "pensó en su madre y en lo mucho que significó para ella". "Cómo es saber que te estás muriendo. Nunca hubo nadie como ella en mi vida. Fue una madre increíble. Así que fue muy conmovedor para mí interpretar ese papel", confesó la actriz.