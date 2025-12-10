La película navideña de Diane Keaton que nadie conoce y es tan buena como los clásicos más populares

Secciones
Hace 5 Hs

La época festiva no está completa si por la pantalla chica no pasaron "Mi Pobre Angelito" o nos olvidamos de reproducir una vez más las comedias románticas como "Realmente Amor" o "El Descanso". Pero cuando las opciones parecen acabarse, aparecen otras películas escondidas de las plataformas de streaming que pueden ser tan buenas como los clásicos que conocemos de memoria.

Hay tesoros escondidos en el repertorio y que pueden entretenernos tanto como los que ya conocemos. Ese es el caso de "La Joya de la Familia", una película que entra en la categoría de las "rom-com" navideñas del estilo de las ya nombradas, con los reencuentros, las historias de amor y familia que nos hacen emocionar cada vez que las vemos.

¿De qué trata “La Joya de la Familia"?

"La Joya de la Familia" o "The Family Stone" es un título que nos mete de lleno en la época festiva, con la narrativa de caos y ternura y un cast destacado en el que Diane Keaton deslumbra junto a las talentosas Sarah Jessica Parker y Rachel McAdams.

La historia arranca cuando Everett Stone (Dermot Mulroney) lleva a su novia Meredith Morton (Sarah Jessica Parker) a conocer a su familia en Nueva Inglaterra: una familia bohemia, ruidosa, emocional, muy distinta al mundo estructurado de Meredith. Desde el primer instante, la bienvenida no es precisamente cálida: confusión, miradas de rechazo, roces culturales, vamos, un choque de mundos. Pero lo que parecía una tormenta de incomodidades se convierte en un viaje de autodescubrimiento, aceptación y, por supuesto, de enredos amorosos que terminan deslizándose entre abrazos, tensiones, risas y reconciliaciones.

Un reparto de lujo

El reparto de esta obra, disponible en Disney+, es parte esencial del encanto. A la cabeza está Diane Keaton, que encarna a la matriarca Sybil Stone, una mujer liberal, espontánea, pero con un fondo de vulnerabilidad que da profundidad a ese caos familiar. A su lado, nombres como Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Claire Danes, Luke Wilson y otros, construyen un elenco muy ecléctico. Esta mezcla de actores icónicos y de distintas generaciones aporta riqueza, a veces chocan, a veces conectan, pero siempre transmiten esa sensación de familia real, con sus luces y sombras.

Diane Keaton, fallecida en este 2025, habló de lo movilizante que fue para ella realizar esta película. Explicó a Entertainment Weekly que para crear su personaje "pensó en su madre y en lo mucho que significó para ella". "Cómo es saber que te estás muriendo. Nunca hubo nadie como ella en mi vida. Fue una madre increíble. Así que fue muy conmovedor para mí interpretar ese papel", confesó la actriz.

"La Joya de la Familia" es algo más que una comedia sencilla. Es una 'rom-com' con muchas capas: es divertida, incómoda, emotiva, realista y con momentos tan conmovedores que llegan a emocionar.

