Este es el mensaje de WhatsApp que nunca debés reenviar: perdés acceso a tu cuenta

Por más sencillo que parezca usar aplicaciones de mensajería como WhatsApp, hay precauciones que debemos tomar. Así es que debemos tener en cuenta que hay mensajes que nunca deben ser reenviados y compartidos, como es el caso de los códigos que proporciona WhatsApp/Meta, que al difundirse puede poner en riesgo el acceso completo a la cuenta.
El código de verificación de WhatsApp es la llave de entrada a la plataforma y a toda la información almacenada en nuestra cuenta. Distintos organismos de seguridad del mundo advirtieron casos en que ciberdelincuentes intentaron obtener este código clave, el cual permite el acceso completo a los datos de la víctima.
La Guardia Civil de España y el soporte técnico de WhatsApp elevaron las alarmas sobre casos en que los estafadores lograban obtener de las víctimas estos números de seis dígitos, los cuales son proporcionados por la plataforma a través de un mensaje SMS. Este es el código que permite abrir la cuenta en otro dispositivo.
La función crucial del código de verificación
El código de verificación que envía la app de Meta tiene una función exclusiva: confirmar que quien intenta acceder a la cuenta posee físicamente el número de teléfono registrado. Este mecanismo de seguridad impide que extraños completen el proceso de registro en otro dispositivo sin ese dato.
El riesgo de perder el acceso a la cuenta de WhatsApp no se limita a la interrupción de las conversaciones. En la plataforma se almacenan listas de contactos, historiales de chats, fotos, videos personales y documentos en distintos formatos.
Muchas cuentas están vinculadas con servicios bancarios, agendas laborales y grupos familiares. La exposición de esta información puede facilitar fraudes dirigidos, extorsiones o robo de identidad.
Los ciberdelincuentes pueden acceder a números de cuenta, datos sensibles compartidos en conversaciones o incluso suplantar la identidad del usuario ante amigos y conocidos, lo que multiplica el daño potencial.
¿Cómo funciona este tipo de estafa?
El procedimiento de los ciberdelincuentes consiste en un contacto inesperado (llamada, mensaje de texto o correo electrónico) en el que se identifican como personal de soporte técnico de la aplicación o como representantes de instituciones reconocidas.
Desde Infobae advirtieron que la estrategia se basa en mensajes que buscan generar alarma, advierten sobre supuestos bloqueos inminentes o actividades sospechosas en la cuenta, con el objetivo de inducir a la víctima a entregar el código de verificación.
En otras ocasiones, los atacantes simulan un error inocente, alegando que han introducido el número de la víctima por equivocación y solicitan amablemente que se reenvíe el código que llegará al teléfono, ocultando que su verdadera intención es tomar el control de la cuenta.