Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros. que supera la de Netflix: qué incluye la propuesta y qué promete

Una guerra que redefine Hollywood

La disputa entre Paramount y Netflix por Warner Bros. excede el precio: enfrenta dos modelos de negocio. Por un lado, la integración vertical del streaming; por el otro, una apuesta por estudios, cable y cines bajo un mismo paraguas. Con la oferta hostil ya en la mesa, el futuro de uno de los estudios más legendarios de Hollywood entra en una fase decisiva.