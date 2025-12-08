Secciones
Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros. que supera la de Netflix: qué incluye la propuesta y qué promete

La iniciativa, confirmada este lunes, apunta a adquirir la totalidad del grupo —incluidos estudios, streaming y señales de cable— y eleva la valuación a U$S 108.400 millones.

Hace 8 Min

Paramount presentó una oferta pública de adquisición hostil en efectivo para quedarse con Warner Bros. Discovery (WBD), en un movimiento que supera la propuesta anunciada por Netflix y desata una de las mayores batallas corporativas recientes en Hollywood. La iniciativa, confirmada este lunes, apunta a adquirir la totalidad del grupo —incluidos estudios, streaming y señales de cable— y eleva la valuación a U$S 108.400 millones.

La ofensiva está encabezada por David Ellison, presidente y CEO de Paramount, hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, y se produce luego de que Netflix sorprendiera a la industria con un acuerdo previo para comprar partes clave del ecosistema Warner, generando inquietud entre creativos y ejecutivos por el futuro del cine y la televisión tradicional.

Qué incluye la oferta de Paramount por Warner Bros.

A diferencia del esquema de Netflix, la propuesta de Paramount incorpora todos los activos de Warner Bros. Discovery, incluidos:

Estudios Warner Bros.

HBO y HBO Max

Cadenas de cable como CNN, TNT, TBS, Discovery, HGTV y Food Network

Derechos deportivos

Infraestructura de producción y distribución global

Estos activos se integrarían al portafolio de Paramount, que ya incluye Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central y Paramount+.

Según la compañía, el plan permitiría sinergias operativas y ahorros superiores a USD 6.000 millones, con una promesa clave para Hollywood: mantener los estrenos cinematográficos en salas y aumentar la inversión en contenidos.

Cuánto vale la propuesta y por qué supera a Netflix

Paramount:

Valor empresarial: U$S 108.400 millones (incluida la deuda)

Valor patrimonial: U$S 77.900 millones

Prima del 139% sobre el precio de la acción de WBD en septiembre (U$S 12,54)

Netflix:

Valor empresarial estimado: U$S 82.700 millones

Oferta mixta de efectivo y acciones, sujeta a desempeño futuro

Compra parcial: estudios y streaming, con escisión de las redes de cable

Paramount calificó la propuesta de Netflix como “inferior e incierta”, al señalar que su estructura es más volátil y presenta riesgos regulatorios. La compañía argumentó que una adquisición total tendría mayor previsibilidad ante autoridades de competencia.

Regulación y control del mercado del streaming

Uno de los ejes del contraataque de Paramount es el impacto antimonopolio. Según la empresa, la compra de Warner por Netflix concentraría el 43% de los suscriptores de streaming a nivel mundial, lo que podría derivar en prolongados desafíos regulatorios en múltiples jurisdicciones.

En ese sentido, Paramount sostiene que su propuesta tendría mejor recepción por parte de los reguladores, al preservar la competencia y mantener ventanas tradicionales de exhibición.

Financiación y apoyos internacionales

Documentación presentada indica que la oferta de Paramount cuenta con USD 24.000 millones en financiación de deuda, aportados por fondos soberanos de Arabia Saudí, Catar y Abu Dabi, además de Affinity Partners, el fondo de Jared Kushner. Según se informó, estos financiadores renunciarían a la gobernanza de la empresa si el acuerdo se concreta.

Una guerra que redefine Hollywood

La disputa entre Paramount y Netflix por Warner Bros. excede el precio: enfrenta dos modelos de negocio. Por un lado, la integración vertical del streaming; por el otro, una apuesta por estudios, cable y cines bajo un mismo paraguas. Con la oferta hostil ya en la mesa, el futuro de uno de los estudios más legendarios de Hollywood entra en una fase decisiva.

