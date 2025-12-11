Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

De acuerdo con la ley 27.399, que establece el régimen de feriados y fines de semana largos, este asueto es inamovible, lo que implica que no puede modificarse ni trasladarse a otra fecha, sin importar el día de la semana en que caiga. En consecuencia, la Navidad de este año no generará un fin de semana largo, ya que ocurre en jueves y no se traslada para conformar un período extendido de descanso.