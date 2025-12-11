Secciones
Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

La Navidad cae en una fecha particular y la ley define cómo se organizará el descanso. ¿Habrá posibilidad de extender el fin de semana o quedará en un día aislado?

Este 2025, Navidad cae jueves
Hace 3 Hs

El calendario oficial marca que el próximo feriado será el último del 2025 y coincide con una de las celebraciones más esperadas del año: la Navidad. Como suele ocurrir en esta época, muchas personas ya comenzaron a planificar viajes, reuniones familiares y escapadas, por lo que surge la duda de si habrá o no un fin de semana largo que permita extender el descanso.

La definición depende de cómo caen los días festivos y de las disposiciones oficiales establecidas por el Gobierno nacional. Con el cronograma confirmado, es posible anticipar si el 25 de diciembre dará lugar a un puente turístico o si quedará como un feriado aislado en la semana.

¿Habrá fin de semana largo por Navidad?

En 2025, la Navidad se celebra el jueves 25 de diciembre. Al tratarse de un feriado nacional en Argentina, se aplican las normas del descanso dominical y quienes trabajen ese día deberán percibir el doble de una jornada común.

De acuerdo con la ley 27.399, que establece el régimen de feriados y fines de semana largos, este asueto es inamovible, lo que implica que no puede modificarse ni trasladarse a otra fecha, sin importar el día de la semana en que caiga. En consecuencia, la Navidad de este año no generará un fin de semana largo, ya que ocurre en jueves y no se traslada para conformar un período extendido de descanso.

