Qué significa no querer armar el árbol de Navidad, según la psicología

Estrés de fin de año y carga emocional

El estrés de fin de año, las demandas laborales, los cierres personales y las presiones sociales influyen directamente en la manera en que se viven las tradiciones navideñas. Según explicó el doctor Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor en la UCA, las fiestas “suelen ser un motivo de encuentro”, pero también implican un alto componente de ansiedad ligado a la organización, las obligaciones y las expectativas externas.