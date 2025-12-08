¿Qué animales no deben faltar en el pesebre, según la tradición?

La fidelidad de San Francisco de Asís a las Sagradas Escrituras

Cuando San Francisco de Asís organizó la representación del nacimiento de Jesús en 1223, su objetivo era seguir fielmente las descripciones bíblicas. Limitó la presencia de animales en el pesebre a una oveja, un buey, una mula y un burro, respetando las enseñanzas de las escrituras sagradas que no mencionan la inclusión de más animales.