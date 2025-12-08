Secciones
¿Qué animales no deben faltar en el pesebre, según la tradición?

Según el contexto histórico y el ganado típico de la época, estos son los animales que deben estar presentes en el pesebre.

La simbología del pesebre. FREEPIK La simbología del pesebre. FREEPIK
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

En la de la navidad, el pesebre se destaca como un símbolo con raíces profundas, representando el nacimiento de Jesucristo. 

Sin embargo, según la Biblia, no todos los animales de la granja fueron testigos de este momento sagrado en el establo de Belén. 

En esta nota, exploraremos el origen del pesebre, su significado espiritual y los animales que, según las referencias bíblicas, deberían formar parte de esta emblemática escena.

El origen del pesebre: un legado de San Francisco de Asís

Atribuido a San Francisco de Asís, el pesebre tiene sus raíces en el pequeño pueblo de Greccio, Italia, en la Navidad de 1223. 

Enfrentando su propia fragilidad y consciente de su enfermedad, San Francisco, conocido por su devoción a la humildad y la pobreza, decidió conmemorar la festividad de una manera única y especial. Así nació la representación del nacimiento de Jesús, cargada de simbolismo espiritual y cultural.

Los elementos del pesebre: ¿qué animales deben estar presentes?

Aunque la Biblia no detalla explícitamente los animales presentes en el nacimiento de Jesús, el contexto histórico y el ganado típico de la época proporcionan pistas sobre quiénes fueron los testigos privilegiados en el establo de Belén.

Según las inferencias, es probable que ovejas, bueyes, burros y mulas fueran los habituales en los hogares de la época. En aquel entonces, los caballos eran animales de estatus más elevado, utilizados para desplazarse entre ciudades, mientras que el ganado mencionado anteriormente era más accesible para la mayoría.

¿Qué animales no deben faltar en el pesebre, según la tradición?

La representación minimalista del Vaticano

Cuando el Vaticano arma el pesebre en la plaza principal, opta por una representación minimalista. Se limita a incluir un burro, una oveja, María y Jesús. Además, ocasionalmente, se añade la presencia simbólica de los tres reyes magos y las estrellas de Belén. 

Esta elección destaca la simplicidad del relato bíblico y enfoca la atención en los elementos centrales de la historia del nacimiento de Jesucristo.

La fidelidad de San Francisco de Asís a las Sagradas Escrituras

Cuando San Francisco de Asís organizó la representación del nacimiento de Jesús en 1223, su objetivo era seguir fielmente las descripciones bíblicas. Limitó la presencia de animales en el pesebre a una oveja, un buey, una mula y un burro, respetando las enseñanzas de las escrituras sagradas que no mencionan la inclusión de más animales.

La representación minimalista del Vaticano y la fidelidad de San Francisco de Asís a las escrituras dan vida a una tradición que perdura, recordándonos el verdadero significado de la Navidad.

