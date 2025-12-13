Horóscopo chino: el signo que triunfará en 2026, según Ludovica Squirru

El signo que se destacará este año es el Perro, quien se verá favorecido por un período lleno de pasión, impulso y la necesidad de cambios profundos y aprendizaje. En este año, este animal de cuatro patas comprenderá que es necesario que no debe "quemar" sus energía en el primer intento y guardarla para el resto del 2026, que, según las predicciones, será un gran año.