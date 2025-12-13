Secciones
Horóscopo chino: el signo que triunfará en 2026, según Ludovica Squirru

Tanto en el plano laboral como emocional, este signo encontrará su rumbo en 2026.

El signo del horóscopo chino que triunfará en este 2026; segíun Ludovica Squirru El signo del horóscopo chino que triunfará en este 2026; segíun Ludovica Squirru Fuente: Revista Paparazzi.
2026 ya casi está aquí y con ellos urge la necesidad de anticiparse a lo que puede pasar. Un nuevo tiempo que comienza lleva consigo miedos, expectativas y deseos que aunque algunos puedan ser ambiciosos, otros incluso se enmarcan en las energías del horóscopo chino, que advierte que habrá un signo que la anhelada fortuna estará de su lado.

La reconocida astróloga Ludovica Squirru reveló que hay signos que en el próximo año se sintonizarán con las energías del Caballo de Fuego y encontrarán su rumbo. El 2026 será para este animal del zoo zodiacal uno lleno de novedades, con emociones que antes no había experimentado, con nuevas estructuras y nuevos vínculos en las distintas áreas de su vida.

El signo que se destacará este año es el Perro, quien se verá favorecido por un período lleno de pasión, impulso y la necesidad de cambios profundos y aprendizaje. En este año, este animal de cuatro patas comprenderá que es necesario que no debe "quemar" sus energía en el primer intento y guardarla para el resto del 2026, que, según las predicciones, será un gran año.

El Perro, el beneficiado en el año del Caballo de Fuego

El Perro forma parte de la tríada de fuego junto al Caballo y al Tigre, un alineamiento energético que le da la potencia necesaria para destacarse en múltiples áreas de su vida. Este favoritismo, según detalla Squirru, se traduce en beneficios concretos en lo profesional y emocional, marcándolo como el gran protagonista del ciclo que comienza el 17 de febrero de 2026.

El impulso del Caballo de Fuego impactará directamente en varios frentes de la vida del Perro. La astróloga argentina detalla que este signo tendrá avances profesionales y mayor visibilidad. Aquellas oportunidades que antes parecían lejanas, ahora se materializarán a través de alianzas positivas y vínculos clave que le servirán de fortalecimiento en su camino. En el plano laboral, se abren las puertas a decisiones importantes que lo favorecerán notablemente.

Pero la fortuna no será solo material: el amor también se expande para el Perro en 2026. Este período es propicio tanto para la consolidación de relaciones ya existentes como para la llegada de encuentros significativos en el momento justo. La clave para que el Perro capitalice esta energía es la prudencia, pues el fuego del año, si bien es favorable, también puede agotarlo si intenta abarcar demasiado.


