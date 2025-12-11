Horóscopo chino: los tres signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru

El cambio de ciclo del horóscopo chino siempre llega cargado de expectativas, y el 2026 no será la excepción: será el Año del Caballo, un signo asociado al movimiento, la impulsividad y las transformaciones repentinas. En ese contexto, la astróloga Ludovica Squirru adelantó cuáles serán los signos que podrían atravesar un período más desafiante, con tensiones emocionales, decisiones cruciales y escenarios inestables.
Según sus predicciones, algunos animales del zodíaco oriental enfrentarán un 2026 marcado por pruebas que exigirán adaptación, paciencia y una revisión profunda de sus vínculos y proyectos. Aunque no todo será negativo, Squirru advierte que ciertos signos deberán prepararse para un recorrido más complejo durante el año del dinámico y temperamental equino.
Horóscopo chino: los signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru
En la otra punta del mapa zodiacal se encuentran los signos que no logran acompasar la velocidad del Caballo. “Para algunos será un tiempo de fricción, de accidentes, de conflictos emocionales o de pérdidas”, advirtió Squirru.
Entre los más exigidos mencionó a la Rata, el Gallo y el Chancho, aunque remarcó que cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”. Así lo explicó:
Rata: su necesidad de control chocará con la imprevisibilidad que marcará el año.
Gallo: en su búsqueda de orden y reconocimiento, tendrá que aprender a soltar rigideces.
Chancho: podría atravesar oscilaciones emocionales o desgaste físico si no se toma tiempo para descansar.
“El Caballo no tolera la hipocresía ni las medias tintas. Todo lo que no esté claro saldrá a la luz. Por eso, los signos más mentales o conservadores tendrán que adaptarse a una energía que no esperan”, resumió la astróloga, autora también de la Agenda 2026 (Ediciones B).