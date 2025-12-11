Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru

La especialista anticipa un tiempo de decisiones y cambios profundos para tres animales del zodíaco oriental.

Ludovica Squirru advirtió que el 2026 será un año difícil para tres animales del horóscopo chino Ludovica Squirru advirtió que el 2026 será un año difícil para tres animales del horóscopo chino Hola
Hace 1 Hs

El cambio de ciclo del horóscopo chino siempre llega cargado de expectativas, y el 2026 no será la excepción: será el Año del Caballo, un signo asociado al movimiento, la impulsividad y las transformaciones repentinas. En ese contexto, la astróloga Ludovica Squirru adelantó cuáles serán los signos que podrían atravesar un período más desafiante, con tensiones emocionales, decisiones cruciales y escenarios inestables.

Estos signos del horóscopo chino entrarán en un período clave durante diciembre

Estos signos del horóscopo chino entrarán en un período clave durante diciembre

Según sus predicciones, algunos animales del zodíaco oriental enfrentarán un 2026 marcado por pruebas que exigirán adaptación, paciencia y una revisión profunda de sus vínculos y proyectos. Aunque no todo será negativo, Squirru advierte que ciertos signos deberán prepararse para un recorrido más complejo durante el año del dinámico y temperamental equino.

Horóscopo chino: los signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru

En la otra punta del mapa zodiacal se encuentran los signos que no logran acompasar la velocidad del Caballo. “Para algunos será un tiempo de fricción, de accidentes, de conflictos emocionales o de pérdidas”, advirtió Squirru.

Entre los más exigidos mencionó a la Rata, el Gallo y el Chancho, aunque remarcó que cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”. Así lo explicó:

Rata: su necesidad de control chocará con la imprevisibilidad que marcará el año.

Gallo: en su búsqueda de orden y reconocimiento, tendrá que aprender a soltar rigideces.

Chancho: podría atravesar oscilaciones emocionales o desgaste físico si no se toma tiempo para descansar.

“El Caballo no tolera la hipocresía ni las medias tintas. Todo lo que no esté claro saldrá a la luz. Por eso, los signos más mentales o conservadores tendrán que adaptarse a una energía que no esperan”, resumió la astróloga, autora también de la Agenda 2026 (Ediciones B).

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
3

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
5

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación
6

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Más Noticias
Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Comentarios