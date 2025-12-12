Los signos del horóscopo chino que vivirán nuevas experiencias en el amor, según Ludovica Squirru

El Gallo será otro de los signos que sentirá deseos inesperados en lo que queda del mes de diciembre. En un período que le trae mayor tranquilidad, este signo comenzará a reconectar con sus sentimientos. En esta fase de recuperación en la que se sentirá más vulnerable emocionalmente, puede despertarse el interés por formar una familia o que eso suceda de manera imprevista. Antes de grandes decisiones, sobre todo si se trata de Gallos jóvenes, conviene pensar a largo plazo.