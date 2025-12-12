Los signos del horóscopo chino que vivirán nuevas experiencias en el amor, según Ludovica Squirru

Aún falta para que termine el año, por lo que las probabilidades de que algo inesperado ocurra no son nulas, como podría ocurrir con algunos signos del horóscopo chino que en este diciembre se sorprenderán al percibir nuevos sentimientos que les parecen desconocidos.
Según advirtió la astróloga, Ludovica Squirru, habrá animales del horóscopo chino que en este mes vivirán el amor de una manera diferente. Quizás en el año no hubo nadie que llamara su atención ni sintieron conexión con algún opuesto del zodíaco, pero eso no significa que las posibilidades estén cerradas. De hecho, la pitonisa advierte que este mes podría encender lo desconocido.
Los signos que se sorprenderán frente al amor este mes
Cabra
Uno de los signos que se encontrará en un período de descubrimiento y nuevas experiencias amorosas es La Cabra, quien según Ludovica Squirru “Vive un aumento de libido, emociones gozosas y mayor capacidad de empatía". Las Cabras se encontrarán con nuevas percepciones, sintiéndose más magnéticas y ansiosas por tener nuevas vivencias. La pitonisa emitió una advertencia singular: “la tentación de engendrar Caballos que nacerán en 2026”
“Las Cabras del 1991 tienen mejores posibilidades de formar una familia artística y luminosa con un Caballo de fuego en sus vidas, mientras que las de 2003 quizá aún no tengan la madurez necesaria para ese tipo de compromiso”, señaló Squirru.
Gallo
El Gallo será otro de los signos que sentirá deseos inesperados en lo que queda del mes de diciembre. En un período que le trae mayor tranquilidad, este signo comenzará a reconectar con sus sentimientos. En esta fase de recuperación en la que se sentirá más vulnerable emocionalmente, puede despertarse el interés por formar una familia o que eso suceda de manera imprevista. Antes de grandes decisiones, sobre todo si se trata de Gallos jóvenes, conviene pensar a largo plazo.