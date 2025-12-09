El signo del zodíaco que deberá cuidar su salud en diciembre, según Ludovica Squirru

Se trata del Caballo, a quien Squirru le recomendó tener paciencia “a punta de meditación y observación del entorno”. También destacó que será importante enfocarse en el momento actual, disfrutar del presente y vivir el día a día de cara a las últimas semanas del año. Pero eso no será todo, porque el Caballo también podría tener algunos “roces con la ley”. Para disminuir su impacto negativo, se recomienda discreción y mesura en cada paso que se dé durante diciembre.