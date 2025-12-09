El signo del zodíaco que deberá cuidar su salud en diciembre, según Ludovica Squirru

La astróloga Ludovica Squirru ya hizo sus predicciones para el mes de diciembre y, además de leer la suerte de cada uno de los signos para este mes, hizo algunas advertencias. Entre ellas, la tarotista aseguró que los movimientos de los astros tendrán incidencia en particular sobre un signo. Uno de los 12 animales del horóscopo chino deberá tener particular cuidado en dos aspectos de su vida.
Es momento de tomar precauciones para terminar el año con una buena energía y salir de las situaciones comprometidas. Uno de los 12 signos sufrirá algunas complicaciones, por lo que debe prepararse para recibirlas de la mejor manera posible. La primera de ellas tendrá que ver con un asunto de salud y la otra con problemas que podrían tener que ver con aspectos legales.
Qué signo debe cuidar su salud, según Ludovica Squirru
El signo del horóscopo chino que deberá reforzar sus cuidados este mes será el de las personas nacidas en 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. Atravesará días de emociones fuertes que podrían afectar su salud. Pero más allá de los sentimientos que lleguen en esta temporada, las defensas del organismo bajarán considerablemente. “Podría sufrir más de un dolor de cabeza este mes”, señaló la astróloga sobre el signo señalado.
Se trata del Caballo, a quien Squirru le recomendó tener paciencia “a punta de meditación y observación del entorno”. También destacó que será importante enfocarse en el momento actual, disfrutar del presente y vivir el día a día de cara a las últimas semanas del año. Pero eso no será todo, porque el Caballo también podría tener algunos “roces con la ley”. Para disminuir su impacto negativo, se recomienda discreción y mesura en cada paso que se dé durante diciembre.
Horóscopo chino: cómo saber tu signo según tu año de nacimiento
De tal modo, los signos del horóscopo chino se componen de la siguiente manera:
- Rata: personas nacidas en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: personas nacidas en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: personas nacidas en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: personas nacidas en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: personas nacidas en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: personas nacidas en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: personas nacidas en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
- Cabra: personas nacidas en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
- Mono: personas nacidas en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
- Gallo: personas nacidas en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
- Perro: personas nacidas en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
- Jabalí: personas nacidas en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019