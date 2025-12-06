Secciones
Hallan 10 kilos de marihuana

Policías buscaban perfumes importados.

Hace 3 Hs

La investigación por el robo de dos perfumes importados tuvo un inesperado desenlace: en la casa de los sospechosos, los policías secuestraron 10 kilos de marihuana. Por este procedimiento fue detenida una pareja.

La semana pasada, un hombre y una mujer ingresaron a la farmacia que está ubicada en el shopping de Anzorena y Avenida Aconquija. Sin que nadie se diera cuenta, se apoderaron de dos perfumes importados.

Al finalizar la jornada laboral, el encargado del local hizo un inventario y descubrió el faltante de la fragancia. Realizó la denuncia ante las autoridades.

Personal de Inteligencia Criminal solicitó las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad de la farmacia. Después de revisar, identificaron a los sospechosos que tienen antecedentes por este tipo de robo.

Los pesquisas presentaron las evidencias que habían recolectado y fueron autorizados por el juez Sebastián Norniella Parache. Los efectivos realizaron la medida y encontraron 10 paquetes que contenían poco más de 10 kilos de flores de marihuana. El valor de esa sustancia en la calle llega a por lo menos $95 millones.

Operativo en Cabo Vallejo: incautan marihuana y cocaína en un tour de compras que se dirigía a Mendoza

Operativo en Cabo Vallejo: incautan marihuana y cocaína en un tour de compras que se dirigía a Mendoza

“Desde que se implementó el operativo Felices Fiestas hemos incrementado el trabajo entre las diferentes divisiones de la fuerza. Ese esfuerzo está arrojando muy buenos resultados”, aseguró el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

Con este decomiso, en lo que va del año se secuestraron casi 880 kilos de cannabis. Si se mantiene el promedio mensual de secuestro, se superará la tonelada de marihuana incautada.

