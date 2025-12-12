“Fuera de peligro”: Joaquín Levinton se recupera satisfactoriamente tras sufrir un infarto

El cantante Joaquín Levinton, líder de Turf, se encuentra estable y en proceso de recuperación luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes, mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. El músico fue asistido de urgencia y trasladado por el Same al Hospital Fernández, donde recibió atención inmediata.