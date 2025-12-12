“Fuera de peligro”: Joaquín Levinton se recupera satisfactoriamente tras sufrir un infarto

El cantante Joaquín Levinton, líder de Turf, se encuentra estable y en proceso de recuperación luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes, mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. El músico fue asistido de urgencia y trasladado por el Same al Hospital Fernández, donde recibió atención inmediata.
Según el parte médico difundido en las últimas horas, Levinton experimentó un fuerte malestar en el pecho que motivó la consulta de emergencia. Ya en el centro de salud, el equipo profesional le realizó estudios completos que confirmaron la necesidad de colocarle un stent para restablecer el flujo sanguíneo en la arteria afectada.
“El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, informaron desde el área de prensa del artista.
La colocación del stent, un dispositivo utilizado para mantener abierta la arteria comprometida y permitir la correcta circulación, fue clave para la rápida evolución del músico. Tras la intervención, Levinton quedó internado bajo supervisión médica y con un pronóstico alentador.
En las próximas horas continuará en observación, mientras su entorno y los profesionales de la salud siguen de cerca su evolución. La expectativa es que pueda completar su recuperación sin complicaciones.