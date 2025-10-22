Meta eliminó más de ocho millones de cuentas en Facebook e Instagram usadas para estafas digitales

En el marco de una ofensiva global contra el fraude digital, Meta anunció que desde comienzos de 2025 detectó y eliminó casi ocho millones de cuentas en Facebook e Instagram dedicadas a estafas en línea. Según informó la compañía, las redes desarticuladas operaban con engaños de suplantación de identidad, servicios falsos de atención al cliente, esquemas piramidales y fraudes con criptomonedas.
De acuerdo con el comunicado oficial, las operaciones más activas estaban vinculadas a organizaciones criminales con base en Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, países donde proliferan los denominados centros de estafa: verdaderas fábricas virtuales desde las cuales se lanzan campañas masivas de engaños a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas.
Además, la empresa fundada por Mark Zuckerberg informó que dio de baja más de 21.000 páginas falsas que se hacían pasar por bancos, aerolíneas o empresas reconocidas, con el objetivo de obtener datos personales de los usuarios. En paralelo, fueron suspendidas más de seis millones de cuentas de WhatsApp utilizadas para actividades similares.
Las estafas más frecuentes
Meta detalló los principales fraudes detectados en los últimos meses dentro de su ecosistema de aplicaciones. Entre ellos se destacan:
- Falsas inversiones en criptomonedas: los estafadores prometen ganancias rápidas utilizando perfiles en Instagram y Facebook con imágenes robadas de supuestos inversionistas exitosos.
- Atención al cliente falsa: delincuentes que se hacen pasar por bancos o aerolíneas, respondiendo en publicaciones legítimas para redirigir a las víctimas hacia chats o formularios fraudulentos.
- Servicios inexistentes de alivio de deudas o beneficios sociales: apuntan especialmente a adultos mayores, ofreciendo falsas promesas de ayuda estatal.
Grupos que simulan ser organismos oficiales, como el FBI o centros internacionales de quejas, que aseguran poder recuperar fondos perdidos, incluso en estafas con criptomonedas.
Nuevas herramientas para reforzar la seguridad
Frente al crecimiento de este tipo de delitos, Meta presentó una nueva batería de medidas y funciones de protección en sus plataformas:
- En WhatsApp, se implementarán advertencias automáticas cuando un usuario intente compartir su pantalla en videollamadas con contactos desconocidos, una táctica común entre estafadores.
- En Facebook Messenger, la compañía está probando un sistema de detección avanzada de estafas, capaz de alertar sobre mensajes sospechosos e incluso permitir que la inteligencia artificial analice los chats recientes si se sospecha de fraude.
- Tanto en Facebook como en Instagram, se incorporó una Revisión de Seguridad que sugiere cambiar contraseñas, reforzar la autenticación y activar métodos biométricos de verificación.
- En WhatsApp, además, se amplió la Revisión de Privacidad, que permite controlar quién puede añadir al usuario a grupos o acceder a su información personal.
Con estas medidas, Meta busca fortalecer la confianza y la protección de los usuarios frente a un escenario digital cada vez más complejo, en el que las estafas virtuales evolucionan con rapidez y sofisticación. La compañía aseguró que continuará trabajando con autoridades y expertos en ciberseguridad para anticiparse a las nuevas formas de fraude en línea.