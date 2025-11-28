Black Friday 2025: cuáles son las estafas digitales más comunes y cómo evitarlas

A horas del comienzo del Black Friday 2025 en la Argentina, las redes sociales y los sitios web ya están colmados de anuncios, descuentos y promociones. El evento, que se desarrollará desde este viernes 28 hasta el lunes 1 de diciembre, promete un fuerte movimiento comercial. Pero también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que intensifican sus técnicas de engaño para estafar tanto a consumidores como a comercios.