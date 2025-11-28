Black Friday 2025: cuáles son las estafas digitales más comunes y cómo evitarlas

A horas del comienzo del Black Friday 2025 en la Argentina, las redes sociales y los sitios web ya están colmados de anuncios, descuentos y promociones. El evento, que se desarrollará desde este viernes 28 hasta el lunes 1 de diciembre, promete un fuerte movimiento comercial. Pero también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que intensifican sus técnicas de engaño para estafar tanto a consumidores como a comercios.
Cada año, durante las jornadas de grandes descuentos online, aumentan los mensajes fraudulentos, los enlaces maliciosos, las publicidades engañosas y los sitios falsos diseñados para robar dinero y datos financieros.
Las estafas digitales más comunes en Black Friday
Los casos de fraudes electrónicos se multiplican cada vez que hay un evento masivo de compras online. Según especialistas en ciberseguridad, uno de cada tres compradores sufre o está expuesto a una estafa digital. Las técnicas más utilizadas incluyen:
1. Phishing por correo electrónico
Correos que imitan a bancos, tarjetas de crédito, tiendas o marcas conocidas. Incluyen enlaces a páginas falsas para robar contraseñas, datos personales o información bancaria.
2. Mensajes directos con descuentos falsos
Promesas de ofertas irresistibles enviadas por WhatsApp, Telegram, SMS o redes sociales que dirigen a sitios maliciosos.
3. Publicidades engañosas en redes
Avisos de productos de alto costo a precios inverosímiles. Las compras nunca llegan, o el sitio desaparece después de cobrar.
4. Tiendas online falsas
Ciberdelincuentes copian el diseño y contenido de tiendas reales para crear réplicas casi idénticas, desde donde capturan datos de tarjetas o realizan cobros indebidos.
5. Robos mediante ingeniería social
Los estafadores convencen a la víctima de entregar información confidencial para luego ingresar a su homebanking, pedir préstamos o mover dinero hacia cuentas fantasma.
Cinco consejos clave para evitar estafas durante el Black Friday 2025
Para comprar con seguridad, los especialistas recomiendan seguir estas medidas preventivas:
1. Comparar precios y características
Investigar el precio real del producto y verificar que la oferta sea auténtica. Evitar comprar si el artículo figura como agotado o si el descuento parece irreal.
2. Leer las condiciones de las promociones
Algunos descuentos tienen topes, límites por tarjeta o solo aplican en horarios específicos. También conviene revisar preventas o promociones anticipadas para evitar saturación el día del evento.
3. Comprar únicamente en sitios oficiales y seguros
Acceder siempre a través de la URL oficial. Verificar que el sitio tenga certificado HTTPS (candado en la barra de direcciones) y revisar la reputación del vendedor.
4. Proteger los datos personales
No compartir claves, contraseñas ni información que no sea estrictamente necesaria para la compra. Usar medios de pago seguros y evitar ingresar datos desde redes Wi-Fi públicas.
5. Guardar comprobantes y conocer políticas de devolución
Conservar facturas y recibos es clave para reclamos. Si el comercio incumple el plazo de entrega (más de 15 días), se puede iniciar un reclamo formal.