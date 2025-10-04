El ABC de las estafas virtuales: cómo reconocer un mensaje que roba tus datos

Las estadísticas de los robos virtuales son alarmantes en América Latina: por cada minuto son enviados 2400 mensajes falsos en los que se busca engañar, sustraer y acceder a las cuentas de los usuarios para obtener dinero o datos sensibles, según el último informe de la empresa Kaspersky. Ante un contexto de alarma los expertos brindan herramientas sobre cómo actuar.
Los ciberdelincuentes y las maniobras de estafas virtuales se volvieron cada vez más sofisticadas, en un contexto de auge de la inteligencia artificial que hace que los intentos de engaños se vuelvan cada vez más indescifrables.
Matías Haidbauer, líder de Ciberseguridad para los países de habla hispana de Sudamérica en IBM explicó al medio France 24 cuáles son las claves para reconocer estos mensajes que pueden causar estragos en las cuentas de los usuarios.
¿Cómo reconocer los mensajes que roban tus datos?
En la charla, el especialista advirtió un principio fundamental: el de verificación. El primer punto a reconocer y tener siempre presente es que las entidades financieras no piden ninguna acción o contraseña de una cuenta, por lo que se debe estar atento cuando un mensaje de este tipo requiera seguir una serie de pasos. Con esta advertencia principal, Haidbauer mencionó otras claves importantes.
Revisión del remitente y la URL
Si se recibe un correo electrónico o un mensaje con un enlace, es fundamental revisar si el correo del que lo enviaron pertenece realmente a una entidad determinada. También es crucial revisar la URL. Si existen dudas sobre la autenticidad de un enlace, en lugar de hacer clic en él, se debe buscar la web de la entidad o plataforma a través de Google para confirmar que se acceda a la original.
Atención a logos y diseño
Es esencial revisar los logos, ya que estos constantemente se modifican de forma leve en los mensajes fraudulentos. Las páginas web fraudulentas pueden estar perfectamente plagiadas, e incluso solo cambiar detalles como el logo o una letra mayúscula por una minúscula. Si el mensaje incluye un archivo PDF, se debe ver que los archivos estén bien diseñados. Aunque parezca un detalle básico, las compañías legítimas se toman el tiempo necesario para que los documentos que envían se vean correctamente diseñados.
El riesgo de simplemente hacer clic