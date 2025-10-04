El ABC de las estafas virtuales: cómo reconocer un mensaje que roba tus datos

Las estadísticas de los robos virtuales son alarmantes en América Latina: por cada minuto son enviados 2400 mensajes falsos en los que se busca engañar, sustraer y acceder a las cuentas de los usuarios para obtener dinero o datos sensibles, según el último informe de la empresa Kaspersky. Ante un contexto de alarma los expertos brindan herramientas sobre cómo actuar.

En la charla, el especialista advirtió un principio fundamental: el de verificación. El primer punto a reconocer y tener siempre presente es que las entidades financieras no piden ninguna acción o contraseña de una cuenta, por lo que se debe estar atento cuando un mensaje de este tipo requiera seguir una serie de pasos. Con esta advertencia principal, Haidbauer mencionó otras claves importantes.

Si se recibe un correo electrónico o un mensaje con un enlace, es fundamental revisar si el correo del que lo enviaron pertenece realmente a una entidad determinada. También es crucial revisar la URL. Si existen dudas sobre la autenticidad de un enlace, en lugar de hacer clic en él, se debe buscar la web de la entidad o plataforma a través de Google para confirmar que se acceda a la original.

Es esencial revisar los logos, ya que estos constantemente se modifican de forma leve en los mensajes fraudulentos. Las páginas web fraudulentas pueden estar perfectamente plagiadas, e incluso solo cambiar detalles como el logo o una letra mayúscula por una minúscula. Si el mensaje incluye un archivo PDF, se debe ver que los archivos estén bien diseñados. Aunque parezca un detalle básico, las compañías legítimas se toman el tiempo necesario para que los documentos que envían se vean correctamente diseñados.

No hay que asumir que no hay problema con solo abrir el link que llega en un mensaje para probar si el contenido es real o no. El riesgo de un ataque está presente desde el momento en que se hace clic en un sitio malicioso. Al hacer clic, se corre el peligro de que ese sitio esté descargando algún tipo de malware o archivo espía en el dispositivo móvil o la computadora. Aunque la información no se robe instantáneamente, hacer clic en un sitio malicioso puede darles a los criminales algún tipo de puerta de acceso para entrar en el dispositivo. Hay sitios que buscan únicamente que el usuario ingrese sus datos, pero otros pueden directamente descargar malware en el dispositivo móvil o computadora.​