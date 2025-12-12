Sturzenegger sostuvo que la reforma laboral se aplicará incluso sobre los contratos vigentes

También explicó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se conformará a partir de una reasignación originada en el recorte del gasto público y en la decisión del Ministerio de Economía de destinar parte de la reducción tributaria al mercado laboral. “En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo ‘voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral’. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente las contingencias”, indicó.