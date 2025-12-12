Sturzenegger sostuvo que la reforma laboral se aplicará incluso sobre los contratos vigentes

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reafirmó este viernes que la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso tendrá alcance general y se aplicará tanto a los futuros contratos como a las relaciones laborales ya vigentes.
“Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo”, sostuvo el funcionario, en diálogo con Radio Mitre.
También explicó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se conformará a partir de una reasignación originada en el recorte del gasto público y en la decisión del Ministerio de Economía de destinar parte de la reducción tributaria al mercado laboral. “En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo ‘voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral’. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente las contingencias”, indicó.
Remarcó que el aporte provendrá de recursos estatales que dejarán de ser recaudados por la rebaja impositiva: “Es plata que está poniendo el Estado, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”.
Según detalló, cada empleador administrará su propio fondo, que deberá invertirse en instrumentos que preserven el valor del ahorro. Como antecedente, mencionó el sistema implementado en la construcción: “Nosotros tenemos un antecedente que es el fondo de la UOCRA, donde también los empresarios hacen una pequeña contribución, es un poquito más alta porque hay más rotación laboral”.
Nuevos empleos y cambios estructurales
El ministro también diferenció la situación de los trabajadores actuales respecto de aquellos que ingresen al mercado laboral una vez aprobada la reforma. Para estos últimos, está previsto el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reducirá cargas para los empleadores que aumenten su plantilla.
En cuanto a las indemnizaciones, Sturzenegger recordó que el sistema argentino mantiene el criterio de un mes de salario por año trabajado en los despidos sin causa. La revisión propuesta, aclaró, busca disminuir la litigiosidad mediante la ordenación de los mecanismos de actualización y la eliminación de interpretaciones judiciales dispares. “Hemos tratado de tipificar bien con el fin de evitar esos grises, porque aparece el margen del litigio. El empresario que entra a una relación laboral no enfrenta una incertidumbre tan grande”, explicó.
Entre los cambios, se redefine la base de cálculo indemnizatoria al excluir conceptos no mensuales -como aguinaldo, vacaciones o premios esporádicos- y se fija un tope equivalente al triple del salario promedio del convenio, que no podrá ser inferior al 67% del sueldo habitual.