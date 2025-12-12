Reforma laboral: el Gobierno mandó un guiño a la CGT y presiona al Congreso

Después de dos días de demora y tras su regreso de Noruega, donde participó de la entrega del Nobel de la Paz, el presidente Javier Milei ha rubricado la que el Gobierno califica como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, un ambicioso proyecto de reforma laboral que fue remitido de inmediato al Congreso de la Nación para su tratamiento. El texto, de 71 hojas y 26 títulos, busca “remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal” y modernizar el marco normativo vigente.