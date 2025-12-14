Transformación digital, nuevos hábitos de consumo y un sector que se consolida

El sistema de franquicias finalizó 2025 con señales de solidez pese a un contexto exigente. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el sector registró un crecimiento del 2,6% en su red de puntos de venta y el 92% de las marcas impulsó nuevas aperturas.
Con más de 2.000 marcas y alrededor de 60.000 locales activos -casi un 10% más que en 2024-, el año estuvo marcado por la expansión de servicios especializados, bienestar, indumentaria, estética y tecnología.
Qué negocios crecieron más en 2025
Los modelos "low cost" orientados al delivery y los servicios "wellness", especialmente los estudios de pilates, fueron las estrellas del año. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, los barrios con mayor demanda fueron Palermo, Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza, Devoto y Microcentro. En el conurbano se destacaron Olivos, Escobar, Pilar, Ramos Mejía, Morón, Avellaneda y Lomas de Zamora.
“El consumo cambió: la gente ya no se sienta a almorzar, come de paso, rápido y a menor costo”, explicó Daniel Arce, socio director de Franquicias que Crecen. Según indicó, los locales "fast food" económicos -como casas de empanadas y pizzas en espacios de 30 metros- dominaron los centros urbanos. También crecieron fuerte los centros de estética pequeños, orientados a uñas, pestañas y cejas: “Los grandes salones ya no lideran. Hoy mandan los espacios chicos, de cercanía y bajo costo”, señaló.
Qué esperar para 2026
El sector inicia 2026 con optimismo moderado y tres ejes que guiarán su evolución: aceleración tecnológica, nuevos hábitos de consumo y sostenibilidad como parte esencial de la estrategia. Los consumidores, por su parte, comienzan el año con demandas más definidas: buscan marcas con propósito, experiencias genuinas y propuestas que combinen conveniencia, precios competitivos y responsabilidad social, de acuerdo con análisis del mercado.
El movimiento inversor también impulsa al sector. En los últimos meses se sumó la llegada de marcas brasileñas y la expansión de soluciones tecnológicas, factores que proyectan un crecimiento estimado de entre 6% y 8% en el primer trimestre. Los rubros con mejor desempeño previsto incluyen gastronomía rápida, retail especializado, bienestar y modelos híbridos que mezclan la atención presencial con herramientas online.
“El 2026 será un año clave: la tecnología ya no es un plus, es una condición para competir”, afirmó Marcelo Bernardini, de la misma firma de franquicias. Según señaló, las marcas que integren innovación, eficiencia y un propósito claro serán las que logren captar la recuperación del consumo.