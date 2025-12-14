Transformación digital, nuevos hábitos de consumo y un sector que se consolida

“El consumo cambió: la gente ya no se sienta a almorzar, come de paso, rápido y a menor costo”, explicó Daniel Arce, socio director de Franquicias que Crecen. Según indicó, los locales "fast food" económicos -como casas de empanadas y pizzas en espacios de 30 metros- dominaron los centros urbanos. También crecieron fuerte los centros de estética pequeños, orientados a uñas, pestañas y cejas: “Los grandes salones ya no lideran. Hoy mandan los espacios chicos, de cercanía y bajo costo”, señaló.