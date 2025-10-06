Secciones
Cenas para toda la semana: siete platos deliciosos para comer saludable

Ideas para no dejar la última comida del día e incorporar todos los nutrientes necesarios.

Hace 1 Hs

Para bajar de peso, una de las primeras ideas que aparece es dejar de comer por las noches. Aunque para muchas personas puede ser beneficioso, si no se planea de forma correcta, puede representar un déficit nutricional. Además, dormir con hambre puede alterar el sueño y dar como resultado una baja de energía durante la mañana.

Para estas problemáticas, la mejor opción es preparar platos saludables que no tengan un alto contenido de grasas y que aporten energía para la mañana siguiente. Uno de los tips para cenar y aún así bajar de peso, es evitar los hidratos de carbono en la cena.

Aunque la opción sencilla para cenar liviano es preparar una ensalada, no es necesario restringir las opciones solo a unas cuantas verduras mezcladas. Hay otros platos que ayudan a dormir bien, contribuyen a adelgazar y que incorporan más ingredientes que los que llevan las ensaladas clásicas.

Siete ideas de cenas para toda la semana

Cuscús de coliflor. Rallar las flores con un rallador de cocina, escaldarlas en agua hirviendo con sal dentro de un colador fino. Retirar y aliñar con una vinagre con especias. Dejar enfriar y agregar la cebolla, pimiento rojo y verde y zanahoria cortados en cubos y perejil picado.

Pisto rápido. Cortar cebolla, calabaza, berenjena y pimiento en cubos. Salpimentar y condimentar con aceite. Cocer en el microondas durante 10 minutos. Añadir tomate rehogado y listo.

Pasteles de verduras. Cocer las verduras como en la receta anterior, mezclarlas con huevo batido salpimentado y leche evaporada o crema de leche descremada. Poner en un recipiente apto para horno o airfryer y cocer.

Menestras. Pueden ser congeladas o caseras. Para hacerlas, solo hay que limpiar y cortar las verduras en trozos equivalentes y cocer entre cinco y ocho minutos al vapor.

Berenjenas con yogur. Cortar la verdura en rodajas finas y asarlas en una plancha, horno o airfryer. Servirlas con una crema hecha con yogur griego, jugo de limón, sal y pimienta. Se puede hacer también con calabaza.

Cremas frías pero cocidas. Las cremas de puerro o de puerro y manzana o de zanahoria y naranja, que también se toman frías pero se han cocido previamente sus ingredientes, resultan altamente digestivas. La clave es hacerlas con poco aceite y no añadir crema u otros lácteos. Solo agua o caldo desgrasado.

Falsas mini pizzas. Cortar tomate, berenjena o calabacín a rodajas. Ponerlo en una fuente de horno o airfryer. Salar y aceitar. Añadir encima una rodaja fina de mozzarella, orégano, tomate en aceite cortado en tiras y aceitunas a rodajas. Cocer hasta que el queso se funda.

