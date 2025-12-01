Strudel de manzana y chai: el postre crocante con relleno suave ideal para Navidad

Si alguna vez probaste un strudel de manzana, es probable que tu paladar haya quedado marcado con su sabor característico. Este postre originario de Austria con influencias de Medio Oriente y Turquía se posiciona fácilmente como uno de los favoritos de los que aman la manzana. Aunque su ingrediente característico es la fruta roja, también lleva canela, pasas de uva y hasta pan rallado.
Esta receta de la influencer Lorena Salinas de Cravings Journal explica paso a paso cómo preparar un strudel con chai, la clásica infusión hindú. Básicamente, el término chai es el que se utiliza para referirse al té en India. Además de té negro tiene otras especias como cardamomo, canela, jengibre, clavo y pimienta negra. En ocasiones lleva anís o hinojo y puede prepararse solo con agua o con leche.
Postre navideño: strudel de manzana y chai
Para hacer este delicioso postre, necesitarás un tiempo considerable. Pero una vez dominada la técnica de la masa, el resto será más que sencillo. Además, tendrás tres instancias de preparación: la masa, el relleno y la crema batida. Para la primera, necesitarás 145 gramos de harina sin polvos de hornear, 80 mililitros de agua tibia, 15 mililitros de aceite, ¼ de cucharadita de sal y ½ cucharadita de vinagre de manzana.
Además, para el relleno usarás té chai, 950 gramos de manzanas, 80 gramos de nueces y otros 80 de azúcar, 40 gramos de manteca sin sal, ½ cucharadita de sal, 70 gramas de pasas de uvas y azúcar en polvo o azúcar impalpable en cantidad necesaria. Para la crema se necesitarán 300 mililitros de crema de leche fría, dos cucharadas de azúcar en polvo y ½ cucharadita de esencia de vainilla.
Cómo hacer un strudel de manzana con chai
Para la masa
1) Mezclar la harina y la sal. Armar un volcán en el medio y poner el resto de los ingredientes ahí. Mezclar primero con una espátula hasta que la masa ya no esté tan líquida y luego terminar de mezclar con tu mano y amasar sobre la mesa (sin espolvorear harina) hasta que esté muy uniforme.
2) Desarrollar el gluten en la harina para que tenga buena elasticidad golpeando la masa sobre la mesa por unos 15-20 minutos.
3) Hacer una bola con la masa y cubrir con un paño de cocina, no sin antes haberle echado una capa fina de aceite vegetal a la masa para que no se seque. Así va a descansar por una hora a temperatura ambiente para que no pierda elasticidad.La masapuede permanecer en la heladera (cubierta con el aceite y luego envuelta en film) por un máximo de 3 días. Antes de usarla deberás esperar a que regrese a temperatura ambiente.
Mientras la masa descansa, avanzar con el relleno.
4) Una vez que ya haya descansado, estirar la masa con un rodillo sobre una mesa limpia y espolvoreada con harina para que no se pegue. Estirar lo más delgada que se pueda con el rodillo.
5) Poner la masa sobre un mantel y estirarla gentilmente usando tus manos para formar un rectángulo. Hacerlo poco a poco hasta que se pueda ver a través de ella. Cuidado con las uñas largas que pueden lastimar la masa y con hacer una masa más ancha que la bandeja que tengas para llevar al horno.
6) Usar una tijera limpia para cortar el borde ancho que queda luego de estirar. Los sobrantes pueden servir para tapar huecos que se hayan hecho.
Para el relleno
1) Moler el interior de la bolsita de té chai con un mortero o procesador de alimentos. Reservar.
2) Tostar las nueces en el horno a 180 °C de cinco a 10 minutos o hasta que huelan a pochoclos recién hechos. Molerlas para que parezca pan rallado o usar un procesador de alimentos.
3) Mezclar las nueces con la manteca derretida y a temperatura ambiente y la mitad del azúcar, té Chai y sal.
4) Pelar, sacar el corazón y cortar las manzanas. No cortarlas muy delgadas pra que no se hagan puré. Mezclar las manzanas con el resto de azúcar y el té chai.
5) Re-hidratar las pasas echándoles agua hirviendo y dejándolas reposar de cinco a 10 minutos o usar ron, Amaretto o Calvados tibio.
Armado
1) Pintar la mitad de la masa con un poco de la manteca derretida extra y en la otra mitad esparcir la mezcla de nueces con manteca que hicimos antes. Dejar unos tres a cuatro centímetros de borde libre en la mitad con las nueces para que luego podamos doblarlo hacia adentro.
2) Poner las manzanas encima de las nueces y presionar un poco para que encajen. Luego esparcir las pasas encima.
3) Doblar los bordes que dejamos hacia adentro y sobre el relleno. Usar los paños de cocina o mantel para enrollar el strudel.
4) Girar sobre nuestra bandeja de horno preparada con papel manteca y acomodar para que la apertura de la masa quede debajo.
5) Pintar el strudel con manteca y llevar al horno precalentado a 180 °C por 30 minutos o hasta que esté dorado. A la mitad de la cocción sacar y pintar de nuevo. Si ves que la parte de arriba se está poniendo dorada muy rápido, puedes corregir poniéndole papel aluminio encima.
6) Dejar que se enfríe unos 15 minutos antes de cortarlo para que no se desarme. Echar azúcar en polvo encima y hacer un poco de crema batida para acompañar.
Para la crema batida
1) Batir todos los ingredientes hasta que tome punto la crema. Si te pasas del punto siempre podés corregir agregando un poco más de crema y mezclando con una espátula.