Descubren que una mujer convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama

El operativo se activó tras un llamado de vecinos, quienes alertaron por la prolongada ausencia de la joven y la presencia de olores nauseabundos que surgían de la casa ubicada entre las calles 5 y 6. La fiscalía de Río Tercero, encabezada por Paula Bruera, tomó intervención inmediata y avanza en una investigación que incluye autopsia y peritajes psicológicos.