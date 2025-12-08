Descubren que una mujer convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama

Un estremecedor hecho conmociona a Villa Rumipal y reaviva preocupaciones por episodios similares ocurridos en Córdoba. Una mujer de 64 años fue detenida el sábado por la noche luego de que la Policía encontrara el cuerpo de su hija de 22 años debajo de una cama, en una vivienda del barrio El Torreón.
El operativo se activó tras un llamado de vecinos, quienes alertaron por la prolongada ausencia de la joven y la presencia de olores nauseabundos que surgían de la casa ubicada entre las calles 5 y 6. La fiscalía de Río Tercero, encabezada por Paula Bruera, tomó intervención inmediata y avanza en una investigación que incluye autopsia y peritajes psicológicos.
De acuerdo con fuentes del caso, los efectivos se entrevistaron primero con la madre, quien aseguró que su hija “estaba recostada en la cama”. Sin embargo, al ingresar a la habitación, los uniformados encontraron el cuerpo semidesnudo de la joven, oculto bajo la cama y con varios días de fallecida.
La vivienda fue acordonada, intervino la Policía Judicial y la mujer -identificada como I.P.- quedó detenida por orden judicial. Los investigadores tomaron declaraciones y realizaron peritajes para evaluar el estado mental de la madre, sobre quien pesa la sospecha de un posible cuadro psiquiátrico.
El caso no solo generó conmoción por su crudeza, sino también por su similitud con episodios anteriores registrados en Córdoba.
En Alta Gracia, en abril de 2024, una mujer convivió durante días con los cuerpos de sus dos hijos adolescentes, ambos con discapacidades severas. Aunque inicialmente fue detenida por homicidio calificado, terminó sobreseída luego de peritajes que la declararon inimputable.
En la ciudad de Córdoba, un hombre fue hallado viviendo con el cadáver de su madre dentro de un placard. En esa causa, la fiscalía de Violencia Familiar también determinó su inimputabilidad.