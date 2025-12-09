Habló el primo de la joven que fue hallada muerta debajo de la cama de su madre: "Mi tía no se dio cuenta"

El caso de la mujer que fue detenida en la localidad de Villa Rumipal después de que se descubriera que convivió durante casi una semana con el cadáver de su hija debajo de su cama continúa conmoviendo a Córdoba. Este martes, mientras la Justicia intenta determinar si la mujer es o no imputable por motivos de salud mental, su sobrino aseguró que ella no habría comprendido todo lo que sucedió.