Secciones
Seguridad

Córdoba: detuvieron al hombre acusado de golpear a su pareja y fracturarle el brazo a su bebé

El sospechoso de 30 años fue capturado. El bebé de seis meses sigue internado.

En esta esquina del barrio Alto Alberdi fue detenido el acusado. (Foto: Google Street View). En esta esquina del barrio Alto Alberdi fue detenido el acusado. (Foto: Google Street View).
Hace 3 Hs

El hombre acusado de golpear a su pareja y fracturarle el brazo a su bebé fue detenido este domingo en el barrio Villa Urquiza de Córdoba, confirmaron fuentes policiales.

Luego de permanecer varias horas prófugo, el sospechoso de 30 años fue encontrado en el cruce de las calles Del Carmen y Deán Funes, en el barrio Alto Alberdi.

Fue llevado a una comisaría y quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de 4° turno, encabezada por la fiscal Romina Lencina.

Qué se sabe hasta ahora del caso

Las fuentes policiales indicaron el ataque ocurrió en medio de una discusión con su pareja. Durante el forcejeo, la mujer recibió varios golpes.

El agresor también agredió al bebé de seis meses con una patada, lo que le provocó una fractura, de acuerdo a la denuncia. Luego, arrojó a la mujer al piso y siguió golpeándola.

La víctima logró huir de la casa y pedir ayuda. Poco después, los policías y médicos llegaron al lugar y trasladaron al nene al Hospital de Niños.

A partir de la denuncia, la Justicia emitió una orden de detención contra el acusado. Sin embargo, el hombre escapó, pero horas después quedó detenido.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiesta de egresados en Córdoba: apuñalaron y mataron a un joven

Fiesta de egresados en Córdoba: apuñalaron y mataron a un joven

Un niño de nueve años fue atacado por tres pitbull en Córdoba: Nos imaginamos lo peor

Un niño de nueve años fue atacado por tres pitbull en Córdoba: "Nos imaginamos lo peor"

Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario
6

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Más Noticias
Un hombre fue asesinado durante un presunto asalto en la zona sur de la capital

Un hombre fue asesinado durante un presunto asalto en la zona sur de la capital

Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Familiares políticos de la niña asesinada en San Cayetano quedaron detenidos

Familiares políticos de la niña asesinada en San Cayetano quedaron detenidos

Comentarios