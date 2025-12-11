Secuestraron más de tres toneladas de marihuana que eran trasladadas entre placas de maderas

Efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) secuestraron más de tes toneladas de marihuana que eran trasladadas entre placas de madera. El procedimiento se produjo en el Peaje inactivo “Bonpland”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, Corrientes.
Durante la inspección de un transpote de cargas generales, el can detector de narcóticos "Barak" alertó a los uniformados marcando la presencia de estupefacientes en el sector de carga del rodado. Ese detalle sirvió para ahondar con el registro, ya que hace una semana atrás los gendarmes descubrieron el mismo modus operandis.
Con la autorización de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Paso de los Libres, el camión fue trasladado al Complejo Terminal de Cargas para realizar un escaneo, donde se detectó la presencia de cuerpos extraños entre el cargamento.
Golpe al narcotráfico: GNA realizó un importante secuestro de drogas
Tras una requisa exhaustiva, los funcionarios descubrieron 3.695 paquetes de distintos tamaños, envueltos en cinta de embalar y acondicionados en un doble fondo preparado en el interior de las cajas de madera.
El Magistrado interviniente ordenó el decomiso de la droga, dos celulares, el tractor y el semirremolque, y documentación de interés para la causa, como así también la detención del chofer.