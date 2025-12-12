Cuidado con los festejos pasados por agua: el clima el fin de semana en Tucumán

Llega el fin de semana y con él las preocupaciones por cómo estará el clima; sobre todo en estas épocas, en que cada día hay un nuevo evento de finalización del año. Quienes hayan hecho planes para viernes, sábado o domingo, deberán tomar ciertos recaudos para evitar que las fiestas se vean perjudicadas por el estado del tiempo. Porque según anunció el Servicio Meteorológico Nacional, los días transcurrirán con condiciones climáticas dispares.