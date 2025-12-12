Cuidado con los festejos pasados por agua: el clima el fin de semana en Tucumán

Llega el fin de semana y con él las preocupaciones por cómo estará el clima; sobre todo en estas épocas, en que cada día hay un nuevo evento de finalización del año. Quienes hayan hecho planes para viernes, sábado o domingo, deberán tomar ciertos recaudos para evitar que las fiestas se vean perjudicadas por el estado del tiempo. Porque según anunció el Servicio Meteorológico Nacional, los días transcurrirán con condiciones climáticas dispares.
Desde este viernes, el fin de semana pasará entre altas temperaturas, tormentas eléctricas y chaparrones. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas en el norte, la advertencia no alcanza a provincias del NOA. En consecuencia, se espera que las lluvias en Tucumán no tengan una gran intensidad.
Clima del fin de semana en Tucumán
Este viernes la temperatura mínima se situó en 18 °C por la madrugada y la máxima en 30 °C por la tarde. Luego, por la noche, descenderá nuevamente a 23 °C. Las lluvias aisladas cubrirán diferentes partes de la provincia durante todo el día. Por la tarde tendrán carácter de tormentas aisladas y, por la noche, su intensidad disminuirá para convertirse en chaparrones.
El sábado empezará con 18 °C por la madrugada y un cielo parcialmente nublado. Luego, por la mañana, el termómetro marcará los 23 °C y el cielo seguirá cubierto. La temperatura máxima se hará sentir en la siesta con 33 °C y por la noche descenderá, pero no lo suficiente como para refrescar, porque bajará solo 5 °C. Habrá vientos leves de 7 a 12 kilómetros por hora.
El domingo la temperatura oscilará entre 19 °C y 32 °C. Por la madrugada y la mañana el cielo estará parcialmente nublado y hacia la tarde y la noche se cubrirá aún más para dar paso a las tormentas eléctricas. En la segunda mitad del día, las probabilidades de precipitaciones estarán entre 40 y 70%. Los vientos tendrán velocidades similares a las del sábado.