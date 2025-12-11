Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca son las provincias con regiones bajo alerta naranja. Este nivel de alerta indica que la población de estas áreas debe prepararse para la llegada de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. El Sistema de Alerta Temprana indicó de qué magnitud serán las tormentas y en qué horarios aproximados llegarían.