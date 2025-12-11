Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Las tres provincias del NOA serán afectadas por tormentas eléctricas y precipitaciones abundantes que se sentirán con mayor intensidad en Santiago del Estero.

El límite de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y sus alerededores están bajo alerta naranja por tormentas. El límite de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y sus alerededores están bajo alerta naranja por tormentas. Foto: Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional puso bajo alerta a gran parte de la provincia. Las principales áreas afectadas corresponden al centro del país, con una extensión hacia algunas de las provincias del norte. Entre estas últimas se encuentran las que están bajo mayor riesgo por fenómenos meteorológicos de gran intensidad.

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca son las provincias con regiones bajo alerta naranja. Este nivel de alerta indica que la población de estas áreas debe prepararse para la llegada de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. El Sistema de Alerta Temprana indicó de qué magnitud serán las tormentas y en qué horarios aproximados llegarían.

Alerta naranja: ¿a qué hora empezarán las tormentas en Tucumán y Catamarca?

La última actualización del SAT fue publicada a las 11.01 e indica que en Tucumán serán afectados: Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

En Catamarca, las regiones marcadas en naranja son Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, San Fernando, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Se espera que en ambas provincias las lluvias y tormentas inicien por la noche, después de las 20. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros que pueden ser superados en zonas puntuales.

Las tormentas más fuertes para Santiago del Estero

El centro-oeste y sudoeste de Santiago del Estero será la región que más afectada se verá por las tormentas. Según el SAT, la alerta comprende las zonas de Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Por la noche se esperan condiciones similares a las que se darán en Tucumán y Catamarca pero las tormentas serán aún más intensas y se previeron valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros.

Recomendaciones para cuidarse durante la tormenta

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Temas TucumánSantiago del EsteroCatamarcaServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
3

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
5

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación
6

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Más Noticias
Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Comentarios