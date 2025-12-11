Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional puso bajo alerta a gran parte de la provincia. Las principales áreas afectadas corresponden al centro del país, con una extensión hacia algunas de las provincias del norte. Entre estas últimas se encuentran las que están bajo mayor riesgo por fenómenos meteorológicos de gran intensidad.
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca son las provincias con regiones bajo alerta naranja. Este nivel de alerta indica que la población de estas áreas debe prepararse para la llegada de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. El Sistema de Alerta Temprana indicó de qué magnitud serán las tormentas y en qué horarios aproximados llegarían.
Alerta naranja: ¿a qué hora empezarán las tormentas en Tucumán y Catamarca?
La última actualización del SAT fue publicada a las 11.01 e indica que en Tucumán serán afectados: Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
En Catamarca, las regiones marcadas en naranja son Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, San Fernando, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.
Se espera que en ambas provincias las lluvias y tormentas inicien por la noche, después de las 20. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros que pueden ser superados en zonas puntuales.
Las tormentas más fuertes para Santiago del Estero
El centro-oeste y sudoeste de Santiago del Estero será la región que más afectada se verá por las tormentas. Según el SAT, la alerta comprende las zonas de Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.
Por la noche se esperan condiciones similares a las que se darán en Tucumán y Catamarca pero las tormentas serán aún más intensas y se previeron valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros.
Recomendaciones para cuidarse durante la tormenta
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.