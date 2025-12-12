¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

El sábado empezará con un cielo parcialmente nublado que se extenderá por las siguientes 24 horas, al menos. Las probabilidades de precipitación son bajas y apenas llegarán al 10%. En la madrugada la temperatura mínima será de 18 °C pero hacia la mañana ascenderá a 23 °C. En horas de la tarde, en cambio, despegará para tocar su máxima en los 33 °C y a la noche habrá un leve descenso que dejará el marcador en 28 °C, perfectos para disfrutar de fiestas al aire libre.