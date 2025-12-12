¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

Las tormentas del jueves por la noche dejaron sus resabios y el clima de este viernes tendrá las marcas de las últimas precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó nuevas lluvias para la jornada del viernes. Aunque durante el día se producirá una sensación de sofoco por las elevadas probabilidades de precipitaciones, la temperatura del día permanecerá elevada y se hará notar.
La temperatura mínima se posicionó esta madrugada cuando el termómetro marcó los 20 °C. Se espera que desde allí ascienda 10 °C para posicionarse en los 30 °C, el indicador máximo de esta jornada. Por la noche, descenderá nuevamente, pero sin llegar a tocar la mínima. La temperatura más baja será de 20 °C.
Clima en Tucumán: ¿continuará lloviendo?
Quienes tengan planes para este viernes, en cualquier momento del día, deberán reorganizarse para salir con paraguas o buscar resguardo bajo techo porque, según el SMN, las precipitaciones no se ausentarán.
Durante todo el viernes las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre un 10 y un 40%. Por la mañana se esperan lluvias aisladas; por la tarde, tormentas aisladas y, para la noche, se pronosticaron algunos chaparrones en territorios aislados. También habrá vientos predominantes del norte y el este de hasta 22 kilómetros por hora que se harán más leves por la noche.
El clima el fin de semana en Tucumán
La temporada previa a las fiestas de fin de año parece estar marcada por las lluvias. Es que los chaparrones darán tregua, pero solo por unas horas: las suficientes para disfrutar de las fiestas de despedida de año el sábado por la noche. Aunque el pronóstico del SMN, por ahora, anuncia que no lloverá el sábado, la situación puede cambiar con cada nueva actualización.
El sábado empezará con un cielo parcialmente nublado que se extenderá por las siguientes 24 horas, al menos. Las probabilidades de precipitación son bajas y apenas llegarán al 10%. En la madrugada la temperatura mínima será de 18 °C pero hacia la mañana ascenderá a 23 °C. En horas de la tarde, en cambio, despegará para tocar su máxima en los 33 °C y a la noche habrá un leve descenso que dejará el marcador en 28 °C, perfectos para disfrutar de fiestas al aire libre.
El domingo la situación será un tanto diferente porque, aunque se espera una jornada calurosa, también se pronosticaron precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 19 °C y la máxima en 32 °C. Pero el pronóstico indica probabilidades de precipitación entre 40 y 70% para la tarde/noche.