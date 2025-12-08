¿Vuelve el calor? Qué día de la semana lloverá en Tucumán

Temperatura de la semana en Tucumán

Diciembre está siendo un mes piadoso con quienes no se llevan bien con el calor, pero esto no durará demasiado. La temperatura mínima de esta semana se registró en horas de la madrugada de este lunes a los 15 °C y no se prevé que vuelvan a darse estas condiciones en lo que resta de la semana. Por el contrario, la mínima más alta se posicionará en los 20 °C durante el miércoles y el jueves. En ambos días la máxima escalará a los 30 °C, cosa que no sucederá en las jornadas anteriores.