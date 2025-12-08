Secciones
¿Vuelve el calor? Qué día de la semana lloverá en Tucumán

El descenso de temperatura luego de las tormentas no se extenderá por demasiado tiempo en la provincia.

Las lluvias regresarán a Tucumán en la semana, aunque no con la intensidad que tuvieron este domingo. Las lluvias regresarán a Tucumán en la semana, aunque no con la intensidad que tuvieron este domingo. Foto: archivo LA GACETA
Hace 2 Hs

Las altas temperaturas dan tregua pero no demasiado extendidas. Las lluvias aisladas de este fin de semana y, en particular, las tormentas de la tarde y noche de este domingo, lograron que el termómetro descienda unos buenos grados en Tucumán. Pero las temperaturas más amenas parecen no estar dispuestas a perdurar y el calor se hará presente para indicar la proximidad al verano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció ya su pronóstico para los próximos siete días. Aunque las temperaturas aumentarán conforme avance la semana, las lluvias no terminarán de despedirse de lo que promete ser un diciembre húmedo. Las temperaturas mínimas rondarán los 20 °C y las máximas superarán los 30 °C durante los próximos días

¿Cuándo lloverá nuevamente en Tucumán?

El SMN pronosticó lluvias aisladas en diferentes regiones de Tucumán para la mañana de este feriado. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado, pero las probabilidades de precipitaciones descenderán considerablemente del 10-40% por la mañana, a un escaso 10% por la tarde. El sol, mientras tanto, se hará sentir cuando aparezca entre las nubes.

Para el martes y miércoles se pronosticaron bajas probabilidades de precipitaciones, aunque en el cielo seguirán predominando las nubes densas. El jueves, en cambio, las probabilidades aumentan considerablemente. De hecho, se prevén lluvias aisladas durante todo el día, con una probabilidad de ocurrencia entre el 10 y el 40%. Aunque habrá precipitaciones nuevamente, no serán suficientes para bajar la marca del termómetro.

Temperatura de la semana en Tucumán

Diciembre está siendo un mes piadoso con quienes no se llevan bien con el calor, pero esto no durará demasiado. La temperatura mínima de esta semana se registró en horas de la madrugada de este lunes a los 15 °C y no se prevé que vuelvan a darse estas condiciones en lo que resta de la semana. Por el contrario, la mínima más alta se posicionará en los 20 °C durante el miércoles y el jueves. En ambos días la máxima escalará a los 30 °C, cosa que no sucederá en las jornadas anteriores.

El viernes la máxima será apenas inferior y se colocará en los 29 °C. Pero el fin de semana el calor empezará a remontar nuevamente. Mientras que el sábado y el domingo tendrán mínimas de 18 °C, la marca superará los 30 °C en ambos días: 31 °C y 32 °C respectivamente.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
