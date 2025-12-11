Reforma laboral: Sturzenegger defendió el proyecto y dijo que traerá “más empleo y mejores salarios”

A través de una serie de publicaciones en X, el funcionario analizó los cuatro pilares del proyecto que impulsa la administración de Javier Milei. "Que tenemos un problema es claro. Argentina tiene casi la mitad de sus trabajadores en la informalidad y no creamos empleo formal hace una década. ¿Los más perjudicados? PyMEs y jóvenes. Por ello el mandato del Presidente Javier Milei fue claro: producir un proyecto que estimule el empleo formal en el entendimiento que un contexto que crea condiciones para la contratación es uno donde tanto empleadores como trabajadores ganan", afirmó.