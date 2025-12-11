Reforma laboral: Sturzenegger defendió el proyecto y dijo que traerá “más empleo y mejores salarios”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso y aseguró que la iniciativa permitirá generar “más empleo y mejores salarios”.
A través de una serie de publicaciones en X, el funcionario analizó los cuatro pilares del proyecto que impulsa la administración de Javier Milei. "Que tenemos un problema es claro. Argentina tiene casi la mitad de sus trabajadores en la informalidad y no creamos empleo formal hace una década. ¿Los más perjudicados? PyMEs y jóvenes. Por ello el mandato del Presidente Javier Milei fue claro: producir un proyecto que estimule el empleo formal en el entendimiento que un contexto que crea condiciones para la contratación es uno donde tanto empleadores como trabajadores ganan", afirmó.
"La Ley de Modernización Laboral busca entonces algo simple pero decisivo: más trabajo formal, menos litigio, más previsibilidad y menos cargas sobre la relación laboral. Y todo esto sin tocar derechos básicos como indemnización, aguinaldo, vacaciones, o jornada de ocho horas como se quiso hacer creer", agregó.
Los cuatro pilares de la reforma laboral, según Sturzenegger
1. Empleo
El ministro afirmó que la eliminación de la ultraactividad, la prioridad para convenios “inferiores” y el impulso a los sindicatos de empresa permitirán avanzar hacia una “modernización laboral” y una “federalización de la negociación salarial”.
2. Más salario
Sostuvo que la reducción de las cargas laborales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la revisión de los convenios colectivos derivarán en mejoras salariales, ya que las empresas reducirán su costo por trabajador contratado.
3. Menos litigios
Celebró el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo otorgarán “más flexibilidad al trabajador” y evitarán “sorpresas judiciales” para los empleadores.
4. Menores costos fiscales
Además de la baja en las cargas laborales, Sturzenegger destacó que el proyecto incluye una reducción en el impuesto a las ganancias corporativas, la posibilidad de actualizar los quebrantos impositivos y un programa de incentivos para inversiones medianas, que prevé amortización acelerada y devolución de IVA.
