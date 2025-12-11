Reforma laboral: la CGT rechazó el proyecto y anunció una marcha al Congreso para el 18 de diciembre

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una movilización de rechazo contra la reforma laboral para el próximo jueves 18 de diciembre. El epicentro del reclamo será el Congreso de la Nación, fecha en la que se prevé que el proyecto oficial sea tratado en la Cámara de Senadores.
La decisión se tomó este mediodía durante una reunión del consejo directivo en la sede de la calle Azopardo. A pesar de que el Gobierno tuvo el gesto de eliminar del proyecto el artículo que afectaba la recaudación de los gremios (las llamadas "cajas sindicales"), la cúpula sindical decidió confrontar de todos modos.
Según fuentes de la central, la eliminación de ese punto no alcanza; por esa razón resolvieron rechazar la iniciativa en su totalidad al considerarla “regresiva” y argumentaron que recorta derechos colectivos e individuales.
“Tenemos que mostrar fortaleza. Hay que agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creemos que sea momento de un paro general, pero sí de una movilización”, señalaron los dirigentes de la conducción, entre los que se encuentran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.