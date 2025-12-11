Reforma laboral: qué cambia con la eliminación de la colegiación obligatoria y cómo impacta en los profesionales

La Ley de Reforma Laboral ingresó este jueves al Senado con un cambio de enorme impacto para miles de profesionales: la derogación de la colegiación obligatoria. El texto elimina por completo la Ley 24.493, el marco nacional que daba sustento legal a la creación de colegios profesionales y al requisito de matriculación obligatoria para ejercer cientos de profesiones en todo el país.