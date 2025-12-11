Secciones
Reforma laboral: qué cambia con la eliminación de la colegiación obligatoria y cómo impacta en los profesionales

El proyecto, que generó polémica inmediata entre consejos y colegios, abre un escenario de desregulación que afectará tanto a abogados, contadores y arquitectos como a profesionales de la salud.

Reforma laboral: qué cambia con la eliminación de la colegiación obligatoria y cómo impacta en los profesionales
Hace 2 Hs

La Ley de Reforma Laboral ingresó este jueves al Senado con un cambio de enorme impacto para miles de profesionales: la derogación de la colegiación obligatoria. El texto elimina por completo la Ley 24.493, el marco nacional que daba sustento legal a la creación de colegios profesionales y al requisito de matriculación obligatoria para ejercer cientos de profesiones en todo el país.

Qué implica la derogación de la Ley 24.493

La Ley 24.493, sancionada en 1995, funcionaba como una ley marco: no creaba colegios para profesiones específicas, pero regulaba la habilitación, el control disciplinario y la colegiación obligatoria en todo el país.

Su derogación:

Desmantela la base legal que sostenía la matriculación obligatoria.

Debilita la estructura de control ético y disciplinario sobre el ejercicio profesional.

Afecta a profesiones liberales que operaban bajo un régimen unificado, especialmente en territorios sin legislación local específica.

En otras palabras: con la reforma, la matrícula profesional deja de ser obligatoria a nivel nacional, salvo que una ley provincial la exija.

Abogados de CABA: qué cambia con la reforma

El proyecto incluye un capítulo específico para la Ciudad de Buenos Aires. Allí deroga los artículos que obligan a los abogados a matricularse en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) para poder ejercer.

Si se aprueba:

La matrícula sería libre, sin obligación de inscribirse en el CPACF.

El Colegio perdería su potestad de gobierno de la matrícula y control disciplinario.

La abogacía porteña quedaría desregulada, con efectos todavía inciertos en el mercado profesional.

Impacto en los profesionales de la salud

La reforma también elimina el Régimen de Colegiación de la Provincia de Buenos Aires, una ley histórica que abarca a:

Médicos

Odontólogos

Farmacéuticos

Bioquímicos

Veterinarios

Otros profesionales del arte de curar

Para estas profesiones, la derogación significa la pérdida del sistema de supervisión, ética, verificación de títulos y disciplina, que hasta ahora ejercían los colegios bonaerenses.

Qué dicen los colegios profesionales

Los colegios y consejos cuestionan duramente el proyecto y defienden la colegiación obligatoria. Entre los argumentos centrales:

Garantiza ética y buenas prácticas, a través de sanciones disciplinarias.

Controla la habilitación, verificando que quien ejerce posea título válido.

Protege al ciudadano frente al ejercicio ilegal de la profesión.

Sostiene la representatividad institucional de cada sector profesional.

La eliminación del sistema, advierten, es un golpe económico y funcional para las entidades, que dependen de cuotas y aportes.

Cómo cambia el ejercicio profesional

La desregulación que propone la reforma laboral modifica el día a día de miles de profesionales:

No habrá control disciplinario de los colegios.

Las sanciones por mala praxis quedarían en manos de la justicia, sin mediación de entidades técnicas.

Se eliminarán las cuotas de matriculación obligatoria.

Habrá más competencia, con riesgo de prácticas desleales o ejercicio sin controles.

Los colegios perderán capacidad de representación ante el Estado y las instituciones.

Para algunos sectores, la medida abre oportunidades de desburocratización; para otros, se trata de la mayor desprotección profesional y ciudadana de las últimas décadas.

