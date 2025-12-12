El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías

“En la URN se montó un sistema estable y prolongado en el tiempo de utilización de detenidos condenados como mano de obra para beneficiar particularmente a los funcionarios policiales de la plana mayor. Este sistema tenía tres pilares: un alojamiento clandestino de los penados en la URN, el uso de un móvil en el que eran trasladados a las casas particulares a trabajar, la falsificación y el silencio funcional de todos los empleados”, sostuvo el auxiliar José Lizárraga, que siguió las instrucciones del fiscal José Sanjuán (subroga a Rivadeneira).