El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías
Hace 4 Hs

El juez Eduardo González dictó la prisión preventiva a otros dos policías en la causa en la que se investiga el uso de presos en la construcción de la vivienda particular del ex titular de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, que también se encuentra procesado.

Según la investigación que lleva adelante la fiscala Mariana Rivadeneira, Beltrán, desde hace dos meses, utilizaba a tres condenados por abuso sexual y a dos efectivos de la fuerza para realizar trabajos de albañilería en una vivienda de El Cadillal, ubicada en tierras que pertenecen a la Provincia.

Los sargentos Trejo y Teseira, a los que también se les dictó la prisión preventiva. Por recomendación de su defensora Julieta Jorrat, decidieron testificar en la causa. Los uniformados aportaron más datos sobre cómo era la maniobra que habían desplegado para cometer este ilícito.

Pruebas

Con sus dichos, la fiscala Rivadeneira consiguió pruebas para acusar a Colario Juárez, ex segundo jefe de la URN, que fue dado de baja por decreto, de haber encubierto el caso. En tanto, el suboficial Walter Frías también fue imputado por encubrimiento y falsificación de instrumento público por haber anotado que los presos eran trasladados a la comisaría de Chuscha cuando, en realidad, eran llevados a trabajar a la casa de Beltrán.

“En la URN se montó un sistema estable y prolongado en el tiempo de utilización de detenidos condenados como mano de obra para beneficiar particularmente a los funcionarios policiales de la plana mayor. Este sistema tenía tres pilares: un alojamiento clandestino de los penados en la URN, el uso de un móvil en el que eran trasladados a las casas particulares a trabajar, la falsificación y el silencio funcional de todos los empleados”, sostuvo el auxiliar José Lizárraga, que siguió las instrucciones del fiscal José Sanjuán (subroga a Rivadeneira).

El funcionario del MPF también anunció que no descartaban que en los próximos días se agrave la acusación en contra de Juárez, ya que hay sospechas de que también habría utilizado condenados para realizar trabajos particulares en su domicilio.

Con estos procesamientos se abrió la puerta para que otros jefes de la URN sean procesados. Cabe recordar que la fiscala ya había anunciado a otros ocho funcionarios policiales que había abierto una investigación en su contra por su presunta participación en el caso.

Prisión preventiva para el ex jefe de la Regional Norte y otros dos policías por el escándalo de El Cadillal

El representante del Ministerio Público pidió que se les dicte a ambos la prisión preventiva por cuatro meses. Álvaro Zelarayán (defensor de Juárez) y Ernesto Baaclini (asiste a Frías), rechazaron el planteo. Aunque el segundo pidió que en caso de dictarse la medida cautelar, se aplique la modalidad de arresto domiciliario.

El magistrado aceptó parcialmente lo solicitado. Decidió dictar la prisión preventiva por tres meses y aprobar que Frías la cumpla en su domicilio.

Temas El CadillalMariana RivadeneiraGustavo Beltrán
