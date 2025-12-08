Secciones
Aerolíneas Argentinas celebra su 75° aniversario con descuentos del 25% en vuelos nacionales e internacionales

La oferta se combina con planes de cuotas sin interés y una estrategia de expansión operativa que incluye nuevas rutas, más frecuencias y la incorporación de 18 aviones mediante leasing.

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial por su 75° aniversario que ofrece un 25% de descuento en pasajes para destinos nacionales e internacionales. La iniciativa busca dinamizar la demanda durante la temporada baja de 2026 y estará disponible para compras efectuadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre.

El beneficio contempla diferentes períodos de viaje según la ruta elegida, ampliando el abanico de posibilidades para los pasajeros e incentivando la planificación con anticipación.

Para los destinos dentro de Argentina, el descuento podrá aplicarse a viajes comprendidos entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. Como complemento, la empresa habilitó la posibilidad de pagar los pasajes en seis cuotas sin interés con todos los bancos, una medida que busca fortalecer el turismo interno y facilitar la conectividad regional.

Red internacional: Caribe, Miami y la región

La promoción también alcanza los destinos internacionales. Para la red regional, el 25% de descuento rige para viajes programados del 1 de marzo al 15 de junio de 2026.

Quienes opten por el Caribe podrán acceder al beneficio para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, mientras que para Miami, la oferta se extenderá a viajes realizados entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Los pasajes pueden adquirirse a través del sitio web oficial, el call center, las sucursales y las agencias de viaje tanto locales como internacionales.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera 37 destinos dentro del país y 22 internacionales, y recientemente presentó su primer plan de inversión financiado con fondos propios, que incluye la incorporación de 18 nuevos aviones vía leasing.

Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado

