¿Qué pasa en tu cuerpo si comés una banana todas las mañanas?

Incorporar una banana al desayuno es un hábito sencillo que muchos adoptan para empezar el día con más energía. Esta fruta, accesible y fácil de consumir, se destaca por su combinación de vitaminas, minerales y fibras que colaboran con el funcionamiento general del organismo.
En los últimos años, distintos especialistas en nutrición destacaron que su consumo regular puede mejorar la digestión, favorecer la saciedad y aportar el combustible necesario para encarar las primeras horas del día. Su versatilidad también la vuelve una aliada en dietas equilibradas y planes alimentarios de todo tipo.
Más allá de su sabor y practicidad, la banana ofrece beneficios que impactan directamente en el bienestar diario. Desde la regulación del sistema nervioso hasta el aporte de potasio para la salud muscular, se trata de un alimento que puede marcar una diferencia cuando se incorpora de manera constante. Aquí, cuáles son sus principales ventajas.
Qué beneficios tienen comer bananas todos los días
"Una banana de tamaño mediano proporciona unas 105 calorías prácticamente sin grasa, colesterol o sodio", resume Joanne Hutson, dietista registrada del Sistema de Salud de Mayo Clinic. Además especifica que representan "una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular".
Ayudan también a prevenir los calambres musculares después del ejercicio. Y proporcionan una buena fuente de vitaminas C y B6, así como de magnesio. Vale destacar que los especialistas no recomiendan su consumo a personas con problemas de insuficiencia renal, dado que podría resultar peligroso pues a su cuerpo no se le facilita deshacerse del exceso del mineral.