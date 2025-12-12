Secciones
SociedadSalud

¿Qué pasa en tu cuerpo si comés una banana todas las mañanas?

Comer una banana cada mañana puede aportar energía, nutrientes esenciales y beneficios digestivos. Qué dicen los especialistas y por qué incorporarla a la rutina diaria.

La banana posee vitaminas, minerales y nutrientes para la salud. La banana posee vitaminas, minerales y nutrientes para la salud. El Cronista
Hace 2 Hs

Incorporar una banana al desayuno es un hábito sencillo que muchos adoptan para empezar el día con más energía. Esta fruta, accesible y fácil de consumir, se destaca por su combinación de vitaminas, minerales y fibras que colaboran con el funcionamiento general del organismo.

En los últimos años, distintos especialistas en nutrición destacaron que su consumo regular puede mejorar la digestión, favorecer la saciedad y aportar el combustible necesario para encarar las primeras horas del día. Su versatilidad también la vuelve una aliada en dietas equilibradas y planes alimentarios de todo tipo.

La palta, en el podio de valor de las frutas vendidas en el globo

La palta, en el podio de valor de las frutas vendidas en el globo

Más allá de su sabor y practicidad, la banana ofrece beneficios que impactan directamente en el bienestar diario. Desde la regulación del sistema nervioso hasta el aporte de potasio para la salud muscular, se trata de un alimento que puede marcar una diferencia cuando se incorpora de manera constante. Aquí, cuáles son sus principales ventajas.

Qué beneficios tienen comer bananas todos los días

"Una banana de tamaño mediano proporciona unas 105 calorías prácticamente sin grasa, colesterol o sodio", resume Joanne Hutson, dietista registrada del Sistema de Salud de Mayo Clinic. Además especifica que representan "una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular".

Ayudan también a prevenir los calambres musculares después del ejercicio. Y proporcionan una buena fuente de vitaminas C y B6, así como de magnesio. Vale destacar que los especialistas no recomiendan su consumo a personas con problemas de insuficiencia renal, dado que podría resultar peligroso pues a su cuerpo no se le facilita deshacerse del exceso del mineral.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dejá listo tu desayuno para toda la semana: cinco ideas saludables para empezar el día

Dejá listo tu desayuno para toda la semana: cinco ideas saludables para empezar el día

Sin harina ni azucar: tres recetas navideñas de budines

Sin harina ni azucar: tres recetas navideñas de budines

Brownie sin azúcar: cómo hacer que quede ultra húmedo, con un ingrediente inesperado

Brownie sin azúcar: cómo hacer que quede ultra húmedo, con un ingrediente inesperado

Cómo hacer helados caseros de durazno para una merienda saludable

Cómo hacer helados caseros de durazno para una merienda saludable

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
5

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
6

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Más Noticias
El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Comentarios