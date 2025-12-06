La palta, en el podio de valor de las frutas vendidas en el globo

A su vez, es práctica al venir en “envoltorio propio”, biodegradable, limpio y en porciones pequeñas, adaptándose a los hogares de 1-2 personas. Esta adaptación perfecta al ritmo de vida de los consumidores actuales es la principal clave de su éxito. Otro hecho que muestra esta ventaja es que la palta es consumida tanto por personas mayores como por jóvenes. Esto no se da en gran parte de las otras frutas, en las que los mayores consumidores suelen ser los grupos etarios más avanzados. Lo que sí hay que aclarar es que, al ser una fruta relativamente cara, es más comprada por los sectores de mayor poder adquisitivo. Esto también se refleja en los países de mayor consumo, como Noruega o Suiza, donde su consumo duplica o triplica al de los países del este europeo, cuyos ingresos per cápita son sensiblemente inferiores.