Cómo hacer helados caseros de durazno para una merienda saludable

Al durazno batido agregale un pote de yogur de vainilla o de yogur neutro y revolvé con movimientos envolventes para que todo quede integrado. En este paso podés agregar las cucharadas de coco rallado. Si te gustan los postres con gran dulzura, también podés agregar el endulzante o la miel y volver a batir todo para que se integre muy bien. De a ratos podés dejar la preparación unos minutos en el freezer para que no pierda la consistencia escarchada clásica del helado.