Servicio Meteorológico Nacional: ¿lloverá el fin de semana en Tucumán?

El lunes será el día de temperatura más baja de la semana próxima: el termómetro llegará a 28 °C. El martes, en cambio, llegará la temperatura más alta de la semana con 32 °C, un cielo parcialmente nublado y vientos entre 7 y 12 kilómetros por hora. El miércoles y jueves, las temperaturas máximas serán de 30 °C y 31 °C respectivamente. No se anunciaron probabilidades de precipitaciones altas para ninguno de los días.