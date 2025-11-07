Servicio Meteorológico Nacional: ¿lloverá el fin de semana en Tucumán?

Durante la madrugada de este viernes, llegó la lluvia que tanto esperaron los tucumanos. Pero luego de haber esperado por días los chaparrones, muchos quieren saber si habrá nuevas precipitaciones el fin de semana para poder organizar sus planes y festejos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya publicó su pronóstico para los próximos siete días.
Un punto a considerar para quienes quieran organizar encuentros al aire libre es que toda la provincia de Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla. El Sistema de Alerta Temprana anunció que se espera que el área sea afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.
Para prevenir accidentes, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.
¿Lloverá el fin de semana en Tucumán?
Durante las primeras horas del viernes, las probabilidades de precipitaciones se ubicaron entre el 10 y el 40%. La noche estuvo acompañada de algunos chaparrones que cesaron durante la mañana. Por la tarde se espera un clima ventoso que despeje el cielo poco a poco. La temperatura máxima hoy llegará a los 25 °C.
El sábado la máxima se mantendrá sin variación y el domingo aumentará apenas 3 °C, es decir que llegará a 28 °C. El sábado y el domingo el cielo estará parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones descenderán a cero. Continuarán los vientos, pero con menor intensidad.
Aumenta la temperatura la próxima semana
Para la próxima semana no se anunciaron lluvias pero, al menos hasta el jueves, el cielo tendrá cierta nubosidad que lo cubrirá. Eso sí: el SMN anunció aumentos considerables de la temperatura de cara a las últimas semanas previas al verano. Las mínimas se ubicarán entre los 16 °C y los 20 °C, marcas que ya indican días calurosos.
El lunes será el día de temperatura más baja de la semana próxima: el termómetro llegará a 28 °C. El martes, en cambio, llegará la temperatura más alta de la semana con 32 °C, un cielo parcialmente nublado y vientos entre 7 y 12 kilómetros por hora. El miércoles y jueves, las temperaturas máximas serán de 30 °C y 31 °C respectivamente. No se anunciaron probabilidades de precipitaciones altas para ninguno de los días.