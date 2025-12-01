Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cargar contra el modelo económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo, con un documento en el que volvió a remarcar sus discrepancias. En su blog personal publicó un texto titulado: “Altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica”, donde resume las alertas que viene señalando desde hace meses.