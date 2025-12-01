Secciones
Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

El exministro de Economía cuestionó nuevamente el rumbo del Gobierno y advirtió que la sobrevaluación del peso y las tasas reales elevadas frenan la actividad. Pidió levantar el cepo, acumular reservas y definir un sistema bimonetario.

Hace 6 Hs

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cargar contra el modelo económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo, con un documento en el que volvió a remarcar sus discrepancias. En su blog personal publicó un texto titulado: “Altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica”, donde resume las alertas que viene señalando desde hace meses.

Cavallo: del apoyo a las críticas al rumbo económico

En el análisis, Cavallo repasa primero el contexto que permitió a Milei y Caputo superar la crisis de reservas y encarar un nuevo tramo de gestión. Menciona el “inédito apoyo de Trump y Bessent” y cómo eso ayudó a reducir la tasa esperada de devaluación y el riesgo país, factores que llevaron calma a los mercados tras la inestabilidad de septiembre y octubre.

Sin embargo, advierte que esa estabilización no se trasladó al mercado interno, donde persisten las preocupaciones sobre actividad y empleo. Ese punto, sostiene, es clave para entender la debilidad del actual programa.

Críticas a la sobrevaluación del peso y a las tasas reales elevadas

Cavallo afirmó que el Gobierno mantiene una política que provoca “represión financiera y cambiaria”, lo que deriva en:

Tasas reales de interés demasiado elevadas

Un tipo de cambio alejado del equilibrioUn peso “inconvertible y sobrevaluado”

Según el exministro, estas variables neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura comercial. Para que esta última genere bienestar, explica, la baja de inflación debe acompañarse con precios relativos definidos por expectativas de ahorro e inversión, no por intervenciones erráticas del Estado.

El impacto limitado de las reformas y del RIGI

Cavallo también puso en duda la capacidad de las reformas laboral e impositiva —en negociación en el Congreso— de generar efectos inmediatos sobre la actividad o la inflación. Para justificarlo, recordó el escaso impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) durante el año.

Expectativas ante la visita del FMI

El economista señaló que las declaraciones del Gobierno sobre el rumbo económico han sido “confusas” y afirmó que la revisión del programa por parte del Fondo Monetario Internacional podría ayudar a clarificar la política cambiaria, monetaria y financiera.

Incluso recomendó que el Congreso discuta simultáneamente el Presupuesto 2026 y una decisión legislativa sobre el estatus del peso y del dólar, como la convertibilidad o el curso legal, para conformar un plan de estabilización “con chances de éxito pleno” antes de las elecciones de 2027.

Cavallo pide eliminar el cepo y avanzar hacia un sistema bimonetario

Entre sus recomendaciones más concretas, Cavallo insistió en:

Controlar el daño causado por las altas tasas reales

Corregir la sobrevaluación del peso

Acumular reservas de manera urgente

Eliminar el cepo cambiario

Prohibir a futuro restricciones al movimiento de capitales

Habilitar el uso del dólar como moneda para todas las funciones del peso

Ese esquema, aseguró, permitiría poner en marcha un sistema bimonetario, similar al que funciona en Perú, Uruguay o Paraguay.

