El proyecto de reforma laboral se demora y la CGT resiste

¿Concesiones?

Un dato clave que surgió ayer es el posible desdoblamiento de la iniciativa. Adorni deslizó que los cambios de fondo en materia sindical no se incluirían en este proyecto de reforma laboral, sino en una iniciativa posterior. Esta futura ley “sindical” se encargaría de abordar temas neurálgicos para la vida interna de los gremios, como la denominada “cuota solidaria” y la cuota de afiliación. En el pasado reciente, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) no habían acompañado un proyecto de la oposición que buscaba limitar los mandatos y la capacidad de recaudación de las organizaciones gremiales.