El proyecto de reforma laboral se demora y la CGT resiste

Manuel Adorni deslizó que los cambios de fondo en materia sindical no se incluirían en este proyecto.

RETRASO. El presidente Milei no firmó el proyecto por su viaje a Noruega y ante esta situación se demora el debate en el Senado. RETRASO. El presidente Milei no firmó el proyecto por su viaje a Noruega y ante esta situación se demora el debate en el Senado.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

A pesar de las reiteradas afirmaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a la inminente publicación de la largamente anunciada reforma laboral, el proyecto de ley continúa sin ser oficializado ni cargado en la plataforma web del Gobierno. Esta falta de concreción, que se extiende en el tiempo, ha encendido las alarmas y abierto un amplio abanico de especulaciones políticas y sindicales sobre su contenido final.

La ausencia del texto definitivo ha llevado a la opinión pública a considerar la posibilidad de que el Gobierno esté revisando la “letra chica” de la medida. Esta potencial revisión se enmarcaría en la necesidad de sopesar el fuerte y previsible rechazo manifestado por las principales centrales sindicales del país, especialmente la Confederación General del Trabajo (CGT).

El gobierno de Javier Milei retrasa la publicación de la reforma laboral

Fuentes de la propia administración libertaria, junto a dirigentes sindicales de peso, han confirmado que hay un diálogo en marcha. Estas conversaciones se centran en pulir y negociar algunos puntos específicos de la reforma que generan mayor fricción con el mundo gremial. El hermetismo es total. En su habitual conferencia matutina, Adorni no pudo ofrecer precisiones convincentes sobre el retraso en la publicación.

¿Concesiones?

Un dato clave que surgió ayer es el posible desdoblamiento de la iniciativa. Adorni deslizó que los cambios de fondo en materia sindical no se incluirían en este proyecto de reforma laboral, sino en una iniciativa posterior. Esta futura ley “sindical” se encargaría de abordar temas neurálgicos para la vida interna de los gremios, como la denominada “cuota solidaria” y la cuota de afiliación. En el pasado reciente, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) no habían acompañado un proyecto de la oposición que buscaba limitar los mandatos y la capacidad de recaudación de las organizaciones gremiales.

La CGT se convoca para definir su estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno de Milei

En este contexto el ex vocero presidencial se mostró inalterable ante la posibilidad de que la CGT tome medidas de fuerza. “Se aprobará y daremos vuelta la página. No hay mucho para analizar. Es un tema de la CGT [si toman alguna medida de fuerza], que se pueden expresar como mejor les parezca. El proyecto de reforma laboral está terminado”, sentenció el jefe de Gabinete.

El ímpetu oficialista de acelerar el tratamiento legislativo sufrió un primer contratiempo. La demora del Poder Ejecutivo en remitir formalmente el proyecto de ley a la Cámara Alta ha postergado todo el cronograma. Fuentes libertarias confirmaron que la razón es la ausencia de la firma del presidente Javier Milei, quien se encontraba en Noruega.

Movilización a la vista

Con carácter urgente el consejo directivo de la CGT se reunirá hoy para definir “un plan de acción” ante la reforma oficialista.

Es probable que la CGT resuelva activar una movilización al Congreso para el día en el que se trate la iniciativa. La estrategia de la CGT es abrir un canal de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición para intentar evitar que el proyecto avance en el Congreso.

Miley CyrusConfederación General del TrabajoManuel AdorniLa Libertad Avanza
