El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Despidos: indemnización sin tope y en cuotas

Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio. Tampoco se establece un tope y se habilita el pago en cuotas. Para los procesos judiciales, la actualización quedará atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual adicional, evitando intereses sobre intereses y que los criterios judiciales sean iguales.