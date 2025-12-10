El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha finalizado el texto de la esperada reforma laboral que será enviado al Congreso de la Nación para ser debatida en sesiones extraordinarias. El proyecto busca una “modernización” profunda del régimen de empleo con el objetivo de reducir costos laborales, impulsar la creación y formalización del empleo, y simplificar la carga administrativa.
Todos los cambios que se habiliten en caso de ser sancionada la ley no serán de aplicación retroactiva, aunque aún es un eje de debate sin resolver a quiénes impactaría la normativa
Entre los ejes centrales para alcanzar la modernización propuesta, la reforma aborda múltiples aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) e introduce nuevas figuras, buscando establecer “reglas claras y previsibles que desalienten la judicialización”.
Así por ejemplo se crea el Banco de Horas y Vacaciones con el cual se habilita la implementación voluntaria de un banco de horas para flexibilizar la jornada laboral. Además, se permite el fraccionamiento de las vacaciones con un mínimo de 7 días continuos.
Sobre los salarios se establece que la negociación colectiva podrá incorporar componentes retributivos dinámicos ligados al mérito y la organización. Se aclara que la propina no se considera remuneración. Además, se autoriza el pago del sueldo en moneda nacional o extranjera.
Sobre este punto también se redefinen los conceptos remunerativos para reducir la conflictividad sobre su inclusión en las indemnizaciones. Así, los beneficios sociales (como comedor o aviones médicos) quedan excluidos como “salarios en especie” y no generan aportes ni contribuciones.
En relación a las licencias se establece un sistema más estricto para justificar licencias por enfermedad, exigiendo certificados detallados y junta médica ante discrepancias.
Convocatoria urgente
La Confederación General del Trabajo (CGT) está dispuesta a romper su vínculo con el Gobierno. Convocó de urgencia a su consejo directivo para el jueves próximo para definir “un plan de acción” ante la presentación del proyecto de ley de reforma laboral, cuyos ejes serán la flexibilización para contratar y despedir personal, limitar el ejercicio del derecho a huelga y debilitar la acción sindical.
La primera señal de rechazo a la iniciativa la dio Gerardo Martínez, el representante cegetista en el Consejo de Mayo al ausentarse de la presentación en la Casa Rosada de la iniciativa.
La estrategia de la CGT es abrir un canal de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición para intentar evitar que el proyecto avance en el Congreso.
Despidos: indemnización sin tope y en cuotas
Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio. Tampoco se establece un tope y se habilita el pago en cuotas. Para los procesos judiciales, la actualización quedará atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual adicional, evitando intereses sobre intereses y que los criterios judiciales sean iguales.
Novedad: empleo doméstico y repartidores
El régimen de Casas Particulares tendrá algunos cambios: el período de prueba se amplía de 30 días a seis meses, los recibos pasan a emitirse de manera electrónica y la constancia bancaria adquiere valor como prueba suficiente. En paralelo se crea un Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías para aquellos que operan mediante plataformas tecnológicas o apps. Este exige estar inscriptos en ARCA con aportes al día y acceso a la seguridad social prevista para monotributistas.
Incentivo: formalización laboral
Con el objetivo de crear nuevos empleos, la iniciativa del Gobierno nacional propone instaurar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año, destinado a los empleadores del sector privado. La iniciativa fija una alícuota del 2% en las contribuciones patronales destinadas al SIPA, FNE y RNAF, una alícuota del 3% al Inssjp y otra del 3% al Fondo de Asistencia Laboral, aplicables durante los primeros 48 meses del comienzo de cada nueva relación laboral.
El Consejo de Mayo presentó su informe sin apoyo sindical
Sin representantes del sector sindical, el Gobierno nacional presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo. El encargado de exponer las conclusiones fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante un acto realizado en Casa Rosada. El documento reúne los consensos y disensos alcanzados en el marco del Pacto de Mayo y servirá de base para una serie de proyectos de ley que serán enviados al Congreso.
La ausencia de dirigentes gremiales marcó la presentación, en un contexto de fuertes tensiones por la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Días atrás, el titular de la Uocra y referente de la CGT, Gerardo Martínez, había rechazado el núcleo de la propuesta oficial. Aun así, el Poder Ejecutivo remitió un borrador a los integrantes del Consejo para su revisión técnica, con la intención de dejar plasmadas en el informe final las distintas posturas sectoriales y la falta de acuerdos en puntos clave.
El Consejo de Mayo celebró su última reunión del año luego de cinco encuentros mensuales desde su creación, el pasado 24 de junio. El órgano fue impulsado tras la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, suscripto por el Presidente y una veintena de gobernadores, y tenía como objetivo avanzar en diez ejes estructurales de reformas. Los avances, hasta ahora reservados, fueron dados a conocer oficialmente en esta presentación.
El envío del informe coincide con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre. Según confirmó el Gobierno, quedaron fuera de este paquete dos puntos sensibles: la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, que serán parte de una etapa posterior de cambios denominada “tercera generación”. Entre los proyectos que el oficialismo busca tratar en el corto plazo figuran el Presupuesto 2026, la iniciativa de Inocencia Fiscal, modificaciones a la Ley de Glaciares, una norma para “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.
ATE paró en contra de la reforma laboral: medida de fuerza nacional
La medida de fuerza convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se hizo sentir frente al Congreso de la Nación con una nutrida movilización. Además de pedir la reapertura inmediata de las paritarias y exigir una recomposición salarial de emergencia, la entidad gremial busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Se trata de una reforma laboral promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, titular de ATE.